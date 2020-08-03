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Судебная реформа и возвращение активов госбанков. СМИ опубликовали условия предоставления Украине второго транша помощи от ЕС

Согласно меморандуму, подписанному премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €600 млн Украина может получить не раньше, чем через три месяца после предоставления первого.

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Меморандум Шмыгаль и Домбровскис подписали 23 июля
Меморандум Шмыгаль и Домбровскис подписали 23 июля
Фото: EPA

Основным условием для получения второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €600 млн должно быть успешное продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом 3 августа сообщило агентство "Українські новини", в распоряжении которого есть меморандум, подписанный в Брюсселе премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Согласно документу, второй транш Украина может получить не раньше, чем через три месяца после предоставления первого.

Также, если ситуация в стране улучшится и потребность в финансировании уменьшится, программу могут пересмотреть и сократить сумму помощи.

Среди условий предоставления средств, указанных в меморандуме, – передача закупок препаратов госпредприятию "Медицинские закупки Украины" с независимым наблюдательным советом; продолжение реформ налоговой и таможенной служб; создание деполитизированной комиссии по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры; подготовка законопроекта о создании нового органа по расследованию экономических и финансовых преступлений; отмена спецобязательств по продаже газа населению; внесение изменений в закон о судебной реформе в соответствии с рекомендации Венецианской комиссии. 

Также одним из условий является "продолжение усилий по возвращению активов государственных банков, в том числе путем обращения в суды и уголовного преследования, где это уместно".

"Кабинет Министров рассмотрит и обеспечит соблюдение правовых рамок корпоративного управления для государственных предприятий в соответствии с руководящими принципами ОЭСР. Это будет включать отбор и вознаграждение независимых членов наблюдательных советов и высшего руководства, а также политику государственной собственности для 15 крупнейших государственных предприятий", - говорится в документе.

"Українські новини" отмечают, что это касается снятия ограничений на зарплаты директорам и членам набсоветов госкомпаний в 47 230 грн, которые ввели в связи с карантином.

Шмыгаль 23 июля подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на выделение €1,2 млрд для Украины. По его словам, это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу.

Теги: Еврокомиссия, Брюссель, Валдис Домбровскис, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь
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