Раде предложили вернуть Новограду-Волынскому историческое название Звягель

Карточки соответствующих документов опубликованы на сайте парламента.
"Переименование города Новограда-Волынского инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия Звягель. Вопрос о переименовании города Новограда-Волынского поддержан большинством жителей населенного пункта, принявших участие в общественных слушаниях, согласован в соответствии с законодательством Новоград-Волынского городского и Житомирского облсоветов", – говорится в пояснительной записке.
Указывается, что переименование города Новограда-Волынского и одноименного района в город Звягель и Звягельский район поддержал комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.
Согласно материалам, предоставленным Житомирским облсоветом, Новоград-Волынский впервые упоминается в письменном виде в ХІІІ веке как Возвягель, позже с ХV века город носил название Звягель. В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в Новоград-Волынский.
В настоящее время в городе проживает около 55 тыс. жителей.
В последние годы, как передает корреспондент издания "ГОРДОН", в Новограде-Волынском шли дискуссии о необходимости переименования города, его сторонником был городской голова Николай Боровец. В то же время многие горожане выступали против переименования.
16 июня депутаты Новоград-Волынского горсовета поддержали решение о переименовании города. За возвращение городу исторического названия Звягель проголосовали 22 депутата, четверо выступили против, столько же воздержались.