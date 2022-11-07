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Раде предложили вернуть Новограду-Волынскому историческое название Звягель

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В последние годы в Новограде-Волынском шли дискуссии о необходимости переименования города
В последние годы в Новограде-Волынском шли дискуссии о необходимости переименования города
Фото: Светлана Роговская / Gordonua.com

В Верховной Раде Украины 7 ноября зарегистрировали два проекта постановлений №8179 и №8180 о переименовании города Новограда-Волынского и одноименного района Житомирской области в Звягель и Звягельский район.

Карточки соответствующих документов опубликованы на сайте парламента.

"Переименование города Новограда-Волынского инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия Звягель. Вопрос о переименовании города Новограда-Волынского поддержан большинством жителей населенного пункта, принявших участие в общественных слушаниях, согласован в соответствии с законодательством Новоград-Волынского городского и Житомирского облсоветов", – говорится в пояснительной записке.

Указывается, что переименование города Новограда-Волынского и одноименного района в город Звягель и Звягельский район поддержал комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Согласно материалам, предоставленным Житомирским облсоветом, Новоград-Волынский впервые упоминается в письменном виде в ХІІІ веке как Возвягель, позже с ХV века город носил название Звягель. В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в Новоград-Волынский.

В настоящее время в городе проживает около 55 тыс. жителей.

Контекст:

В последние годы, как передает корреспондент издания "ГОРДОН", в Новограде-Волынском шли дискуссии о необходимости переименования города, его сторонником был городской голова Николай Боровец. В то же время многие горожане выступали против переименования. 

16 июня депутаты Новоград-Волынского горсовета поддержали решение о переименовании города. За возвращение городу исторического названия Звягель проголосовали 22 депутата, четверо выступили против, столько же воздержались.

Теги: Верховная Рада, Украина, Житомирская область, история, законодательство, комитет, население, переименование, Новоград-Волынский, Звягель
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