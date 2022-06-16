Новограду-Волынскому планируют вернуть историческое название Звягель

За возвращение городу исторического названия Звягель проголосовало 22 депутата, четверо выступили против, столько же воздержалось.

Точная дата основания Новограда-Волынского неизвестна. Впервые город упоминается в Ипатьевской летописи в 1257 году как Возвягель. В древних летописях встречались и другие названия города – Взвягель, Звяголь и Звягель (последнее – наиболее распространенное). Название Новоград-Волынский город получил в 1795 году во времена Российский империи, соответствующий указ издала императрица Екатерина II.

В последние годы, как передает корреспондент издания "ГОРДОН", в Новограде-Волынском шли дискуссии о необходимости переименования города, его сторонником был городской голова Николай Боровец. В то же время многие горожане выступали против переименования.

Как сообщила пресс-служба горсовета, перед голосованием о смене названия в сессионном зале заслушали исторические справки и результаты экспертиз профильных учреждений и историков по поводу российского происхождения названия. Депутаты решили поддержать решение, несмотря на то, что "значительное количество жителей общины являются сторонниками названия Новоград-Волынский", отметили в пресс-службе.

"Спасибо каждому за сознательную гражданскую позицию – избавиться от всего, что нас объединяло с Россией. У нас ничего общего с оккупантом – ни в истории, ни впереди! Верю, что древнее историческое название полюбится каждому звягельчанину и Звягель станет городом согласия, добра и мира", – написал в Facebook после голосования Боровец.

Под его постом, а также под сообщением горсовета о процессе переименования опять разгорелась дискуссия.

"Позор мэру, который пошел против воли жителей. Чем вы лучше орков?" – написала местная жительница Анна Карплюк.

"Я за Звягель и против моей воли никто не шел. Возвращая город к своей истории, мы становимся сознательной нацией", – возразил ей Тарас Зиньковский.

Скриншот: Микола Боровець / Facebook

Окончательное решение о присвоении городу названия Звягель должна утвердить Верховная Рада.

Новоград-Волынский находится на западе Житомирской области. В городе, по данным управления статистики, проживает около 56 тыс. жителей.