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Новограду-Волынскому планируют вернуть историческое название Звягель

Остатки древней крепости на территории Новограда-Волынского
Остатки древней крепости на территории Новограда-Волынского
Фото: Светлана Роговская / Gordonua.com

16 июня депутаты Новоград-Волынского горсовета поддержали решение о переименовании города, сообщается на сайте горсовета.

За возвращение городу исторического названия Звягель проголосовало 22 депутата, четверо выступили против, столько же воздержалось. 

Точная дата основания Новограда-Волынского неизвестна. Впервые город упоминается в Ипатьевской летописи в 1257 году как Возвягель. В древних летописях встречались и другие названия города – Взвягель, Звяголь и Звягель (последнее – наиболее распространенное). Название Новоград-Волынский город получил в 1795 году во времена Российский империи, соответствующий указ издала императрица Екатерина II. 

В последние годы, как передает корреспондент издания "ГОРДОН", в Новограде-Волынском шли дискуссии о необходимости переименования города, его сторонником был городской голова Николай Боровец. В то же время многие горожане выступали против переименования. 

Как сообщила пресс-служба горсовета, перед голосованием о смене названия в сессионном зале заслушали исторические справки и результаты экспертиз профильных учреждений и историков по поводу российского происхождения названия. Депутаты решили поддержать решение, несмотря на то, что "значительное количество жителей общины являются сторонниками названия Новоград-Волынский", отметили в пресс-службе. 

"Спасибо каждому за сознательную гражданскую позицию – избавиться от всего, что нас объединяло с Россией. У нас ничего общего с оккупантом – ни в истории, ни впереди! Верю, что древнее историческое название полюбится каждому звягельчанину и Звягель станет городом согласия, добра и мира", – написал в Facebook после голосования Боровец. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=440324508097333&id=100063593625703

Под его постом, а также под сообщением горсовета о процессе переименования опять разгорелась дискуссия. 

"Позор мэру, который пошел против воли жителей. Чем вы лучше орков?" – написала местная жительница Анна Карплюк.

"Я за Звягель и против моей воли никто не шел. Возвращая город к своей истории, мы становимся сознательной нацией", – возразил ей Тарас Зиньковский. 

Скриншот: Микола Боровець / Facebook
Скриншот: Микола Боровець / Facebook

Окончательное решение о присвоении городу названия Звягель должна утвердить Верховная Рада. 

Новоград-Волынский находится на западе Житомирской области. В городе, по данным управления статистики, проживает около 56 тыс. жителей. 

Контекст:

В июне в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Верховная Рада, Житомирская область, переименование, Екатерина II, Новоград-Волынский, Звягель
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