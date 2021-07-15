Разумков хочет лишать народных депутатов полномочий за прогулы

Разумков: Не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата Фото: rada.gov.ua

Разумков считает этот вопрос принципиальным и выступает за доработку и повторное направление в Конституционный Суд Украины соответствующего законопроекта.

"Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный Суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты. Мы на них получили отрицательное заключение Конституционного Суда", – пояснил Разумков.

По его мнению, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции. "Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата", – подчеркнул председатель парламента.

Разумков напомнил, что КС также предоставил отрицательное заключение законопроекту, который предусматривал внесение изменений в Основной закон и позволил бы лишать мандата за неперсональное голосование в парламенте. В то же время спикер отметил, что проблему неперсонального голосования удалось решить путем введения уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.