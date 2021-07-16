Разумков планирует открыть кулуары парламента для журналистов в сентябре

"Лично я все-таки планирую, что мы сможем выполнить ту договоренность, которая была, чтобы в сентябре открыть кулуары по крайней мере для тех, которые действительно освещают работу парламента", – сказал Разумков.

В то же время он отметил, что число аккредитованных в Раде представителей СМИ превышает 3 тыс. человек, а тех, "кто действительно работает и показывает работу и народных депутатов, и парламента, намного меньше".

Поэтому данный вопрос стоит обсудить, подчеркнул спикер Рады.