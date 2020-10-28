Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам посещать заседания Рады

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил пресс-службе аппарата парламента пересмотреть решение о запрете журналистам некоторых украинских СМИ посещать парламент. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.
"Уважаемые коллеги-журналисты! Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в ВР. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации. Подчеркивая, что журналисты таких проектов, как, например, "Слідство.Інфо", имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность", – написала Туний.
Сегодня главред "Слідство.Інфо" Алена Бабинец сообщила, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова запретил журналистам издания посещать свои заседания и лишил их аккредитации. Комитет по итогам заседания издал такой запрет для журналистов 22 изданий.