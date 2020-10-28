Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам посещать заседания Рады

Журналисты таких проектов, как "Слідство.Інфо", имеют право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после решения парламентского комитета по вопросам свободы слова лишить аккредитации журналистов 22 изданий.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил пресс-службе аппарата парламента пересмотреть решение о запрете журналистам некоторых украинских СМИ посещать парламент. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

"Уважаемые коллеги-журналисты! Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в ВР. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации. Подчеркивая, что журналисты таких проектов, как, например, "Слідство.Інфо", имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность", – написала Туний.

Сегодня главред "Слідство.Інфо" Алена Бабинец сообщила, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова запретил журналистам издания посещать свои заседания и лишил их аккредитации. Комитет по итогам заседания издал такой запрет для журналистов 22 изданий.