Комитет Рады по свободе слова запретил посещать свои заседания журналистам "Слідство.Інфо"

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова заявил, что издание "Слідство.Інфо" не всесторонне освещает работу Верховной Рады и лишил их журналистов аккредитации в парламент. В самом издании такое решение назвали давлением на независимые медиа.

Журналисты "Слідство.Інфо" будут обжаловать лишение их аккредитации в Раду Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова запретил журналистам "Слідство.Інфо" посещать свои заседания и лишил их аккредитации. Об этом сообщила главред издания Анна Бабинец в Facebook.

"Мы получили письмо от пресс-службы о том, что всех журналистов нашего агентства лишили аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады", – рассказала она.

В письме отмечается, что издание якобы не ответило на запрос комитета по материалам об освещении деятельности Верховной Рады за 2019–2020 годов., а собственный мониторинг комитета "не подтвердил наличие публикаций о деятельности Верховной Рады".

В комментариях Бабинец сообщила, что издание не получало письмо от комитета. Также она заверила, что "Слідство.Інфо" регулярно пишет о деятельности Верховной Рады.

"Мы в "Слідство.Інфо" видим в таком решении ВР наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов. Будем его обжаловать и обязательно сообщим об этом все международные организации", – подчеркнула она.

"Слідство.Інфо" неоднократно публиковало расследования, которые касались народных депутатов Украины. В частности, в мае этого года они узнали, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский пытался получить румынское гражданство.

Также журналисты этого СМИ выяснили, что депутат из депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега не внес в декларацию две виллы в Испании, которые принадлежат его семье.