Российские агенты в украинской власти, прослушка спальни Путина, Россия будет пытаться захватить Донбасс. Интервью Гордона с Маломужем. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Маломуж говорил о:
"В ближайшие дни Путин будет пытаться полностью захватить Донбасс. А в апреле или начале мая мы можем начинать стратегическое наступление", – сказал во время интервью Маломуж.
Маломуж родился в 1955 году в Черкасской области. Окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.
С 1980-х работал в органах государственной безопасности СССР и Украины, в том числе в 1997–1998 годах был начальником управления защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.
В 1998–2005 годах Маломуж занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам религий, а в 2005–2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, был главой Службы внешней разведки Украины. В 2010 году генерал армии Маломуж был уволен с военной службы.
В 2014 году Маломуж баллотировался в президенты Украины, он набрал 0,13% голосов.