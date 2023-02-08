Российские агенты в украинской власти, прослушка спальни Путина, Россия будет пытаться захватить Донбасс. Интервью Гордона с Маломужем. Видео

Маломуж рассказал, есть ли российские агенты в украинской власти Фото: uacrisis.org

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Маломуж говорил о:

российских агентах и двойных российско-американских агентах в украинской власти;

том, были ли украинские президенты связаны с российскими спецслужбами;

бывшем президенте Украины Петре Порошенко и бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, которые учились в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченка и "рассматривались как будущие возможные разведчики";

прослушке спальни президента России Владимира Путина и других операциях;

том, что Украина предоставила США данные об атаке 11 сентября 2011 года за восемь месяцев до трагедии;

Революции достоинства и том, были ли среди постмайданных политиков агенты КГБ СССР и ФСБ России;

полномасштабной войне России против Украины и о том, почему Путин на нее решился;

том, какие будут последствия для Путина в случае применения ядерного оружия;

контрнаступлении России и о том, как дальше будут развиваться события на фронте.

"В ближайшие дни Путин будет пытаться полностью захватить Донбасс. А в апреле или начале мая мы можем начинать стратегическое наступление", – сказал во время интервью Маломуж.

Маломуж родился в 1955 году в Черкасской области. Окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

С 1980-х работал в органах государственной безопасности СССР и Украины, в том числе в 1997–1998 годах был начальником управления защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

В 1998–2005 годах Маломуж занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам религий, а в 2005–2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, был главой Службы внешней разведки Украины. В 2010 году генерал армии Маломуж был уволен с военной службы.

В 2014 году Маломуж баллотировался в президенты Украины, он набрал 0,13% голосов.