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Российские агенты в украинской власти, прослушка спальни Путина, Россия будет пытаться захватить Донбасс. Интервью Гордона с Маломужем. Видео

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Маломуж рассказал, есть ли российские агенты в украинской власти
Маломуж рассказал, есть ли российские агенты в украинской власти
Фото: uacrisis.org

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с бывшим председателем Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Маломуж говорил о:

  • российских агентах и двойных российско-американских агентах в украинской власти;
  • том, были ли украинские президенты связаны с российскими спецслужбами;
  • бывшем президенте Украины Петре Порошенко и бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, которые учились в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченка и "рассматривались как будущие возможные разведчики";
  • прослушке спальни президента России Владимира Путина и других операциях;
  • том, что Украина предоставила США данные об атаке 11 сентября 2011 года за восемь месяцев до трагедии;
  • Революции достоинства и том, были ли среди постмайданных политиков агенты КГБ СССР и ФСБ России;
  • полномасштабной войне России против Украины и о том, почему Путин на нее решился;
  • том, какие будут последствия для Путина в случае применения ядерного оружия;
  • контрнаступлении России и о том, как дальше будут развиваться события на фронте.

"В ближайшие дни Путин будет пытаться полностью захватить Донбасс. А в апреле или начале мая мы можем начинать стратегическое наступление", – сказал во время интервью Маломуж. 

Маломуж родился в 1955 году в Черкасской области. Окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

С 1980-х работал в органах государственной безопасности СССР и Украины, в том числе в 1997–1998 годах был начальником управления защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. 

В 1998–2005 годах Маломуж занимал должность заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам религий, а в 2005–2010 годах, во время президентства Виктора Ющенко, был главой Службы внешней разведки Украины. В 2010 году генерал армии Маломуж был уволен с военной службы. 

В 2014 году Маломуж баллотировался в президенты Украины, он набрал 0,13% голосов. 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, ядерное оружие, Михаил Саакашвили, Николай Маломуж, Революция достоинства, спецслужбы, война России против Украины, Служба внешней разведки, контрнаступление
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