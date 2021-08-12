В Офисе генпрокурора Украины проверяют информацию о нахождении Рудьковского в Монако

Рудьковский говорил, что находился в Австрии Фото: Рудьковський Микола / Facebook

В случае подтверждения этой информации прокуроры инициируют ужесточение меры пресечения Рудьковскому.

"Информация о пребывании подозреваемого на территории княжества Монако, распространенная в средствах массовой информации, Офисом генерального прокурора сейчас проверяется. По данным стороны защиты, подозреваемый сегодня вечером должен прибыть в Украину и намерен прийти к прокурору и следователю", – заявили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что судья Печерского районного суда Киева 5 июля 2021 было удовлетворил ходатайство защитника Рудьковскому об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний.

В итоге к экс-чиновнику применили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в столицу Австрии Вену с 5-го по 21 августа.