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В Офисе генпрокурора Украины проверяют информацию о нахождении Рудьковского в Монако

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Рудьковский говорил, что находился в Австрии
Рудьковский говорил, что находился в Австрии
Фото: Рудьковський Микола / Facebook

Информацию о возможном нахождении в Монако бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского проверяют. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора Украины (ОГП) 12 августа.

В случае подтверждения этой информации прокуроры инициируют ужесточение меры пресечения Рудьковскому.  

"Информация о пребывании подозреваемого на территории княжества Монако, распространенная в средствах массовой информации, Офисом генерального прокурора сейчас проверяется. По данным стороны защиты, подозреваемый сегодня вечером должен прибыть в Украину и намерен прийти к прокурору и следователю", – заявили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что судья Печерского районного суда Киева 5 июля 2021 было удовлетворил ходатайство защитника Рудьковскому об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний.

В итоге к экс-чиновнику применили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в столицу Австрии Вену с 5-го по 21 августа.

Контекст:

Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение нардепа от "Слуги народа", экс-главы компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. 

3 марта 2021 года Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. 24 июня апелляционный суд арестовал, а позже Печерский райсуд Киева отпустил его под ночной домашний арест до 2 сентября.  

Николай Катеринчук – сооснователь компании "Катеринчук, Моор и Партнеры", которая представляет интересы Рудьковского, говорил, что цель обвинений против экс-министра – вымогательство акций компании "Нефтегаздобыча". По информации СМИ, Семинский претендует на $150 млн доли в бизнесе семьи Рудьковского. Экс-министр говорил, что Семинский "никогда не был собственником или акционером "Нефтегаздобычи", но постоянно и противоправно требовал долю" в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский

Вечером 11 августа экс-нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко расскзал, что Рудьковского "обнаружили в Монако". Он опубликовал снимок экс-министра, якобы сделанный в Монако, который ему прислал неназванный нардеп. "Экономическая правда" также утверждала, что Рудьковский находится в Монако.

Сегодня, 12 августа, Рудьковский сообщил, что находился в Австрии и возвращается в Украину.

Теги: Николай Рудьковский, Австрия, Вена, Монако, Офис генпрокурора
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