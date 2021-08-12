Рудьковский сообщил, что возвращается из Вены в Украину: Я – наиболее заинтересованный человек установить правду в деле о рейдерстве

"Поскольку вчера вечером от журналистов прозвучали обвинения в мой адрес о месте пребывания, то считаю необходимым вернуться из Вены на родину. Я – наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства", – написал он.
Рудьковский назвал публикации в СМИ недостоверными. Их источником он считает "свою позицию отстаивать истину вместо согласиться на вымогательство".
"Поскольку бремя доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации лежит на ответчике, то надеюсь, что мой судебный иск поставит точку как минимум в этой новости. Неужели кто-то действительно может верить, что, вернувшись именно в Украину из России, я не вернусь из Австрии или любой другой страны?" – добавил он.
11 августа вечером экс-нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко написал в Telegram, что Рудьковского "обнаружили в Монако". Он опубликовал снимок экс-министра, якобы сделанный в Монако, который ему прислал неназванный нардеп. "Экономическая правда" писала, что Рудьковского, который находится под ночным домашним арестом, прокуроры отпустили на лечение в Вену на период с 3-го по 21 августа. Издание тоже утверждало, что он в Монако.
Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.
25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение нардепа от "Слуги народа", экс-главы компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года.
3 марта 2021 года Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. 24 июня апелляционный суд арестовал, а позже Печерский райсуд Киева отпустил его под ночной домашний арест до 2 сентября.
Николай Катеринчук – сооснователь компании "Катеринчук, Моор и Партнеры", которая представляет интересы Рудьковского, говорил, что цель обвинений против экс-министра – вымогательство акций компании "Нефтегаздобыча". По информации СМИ, Семинский претендует на $150 млн доли в бизнесе семьи Рудьковского. Экс-министр говорил, что Семинский "никогда не был собственником или акционером "Нефтегаздобычи", но постоянно и противоправно требовал долю" в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.
В 2018 году Рудьковского задержали в Москве: он находился в розыске в РФ за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске. 9 декабря 2019 года Мосгорсуд приговорил украинца к двум годам колонии. В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.