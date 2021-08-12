Рудьковский сообщил, что возвращается из Вены в Украину: Я – наиболее заинтересованный человек установить правду в деле о рейдерстве

Рудьковский: Неужели кто-то действительно может верить, что, вернувшись именно в Украину из России, я не вернусь из Австрии или любой другой страны? Фото: Рудьковський Микола / Facebook

"Поскольку вчера вечером от журналистов прозвучали обвинения в мой адрес о месте пребывания, то считаю необходимым вернуться из Вены на родину. Я – наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства", – написал он.

Рудьковский назвал публикации в СМИ недостоверными. Их источником он считает "свою позицию отстаивать истину вместо согласиться на вымогательство".

"Поскольку бремя доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации лежит на ответчике, то надеюсь, что мой судебный иск поставит точку как минимум в этой новости. Неужели кто-то действительно может верить, что, вернувшись именно в Украину из России, я не вернусь из Австрии или любой другой страны?" – добавил он.

11 августа вечером экс-нардеп и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко написал в Telegram, что Рудьковского "обнаружили в Монако". Он опубликовал снимок экс-министра, якобы сделанный в Монако, который ему прислал неназванный нардеп. "Экономическая правда" писала, что Рудьковского, который находится под ночным домашним арестом, прокуроры отпустили на лечение в Вену на период с 3-го по 21 августа. Издание тоже утверждало, что он в Монако.