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С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по поводу насилия над детьми – Офис генпрокурора

В Офисе Генерального прокурора Украины начал работу отдел противодействия насилию в отношении детей.

Новое подразделение Офиса генпрокурора будет заниматься защитой прав несовершеннолетних
Новое подразделение Офиса генпрокурора будет заниматься защитой прав несовершеннолетних
Фото: 24tv.ua

С начала 2020 года было зарегистрировано 259 уголовных производств по поводу насилия над детьми, сообщает 15 января пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"В Офисе Генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений", – сказано в сообщении.

Отмечается, что "с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыто 259 уголовных производств по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами".

В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступленийВ Киеве весной 2020 года появится "кризисная комната" для помощи пострадавшим от домашнего насилия. 

Теги: Украина, убийство, дети, преступление, насилие, Офис генпрокурора
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