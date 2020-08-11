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Сакварелидзе: Кто-то влил Зеленскому в уши, что, мол, нас шантажируют, "Давид хочет идти на генерального прокурора"

Бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что ни с кем из команды президента страны Владимира Зеленского не общался на тему своего назначения главой ГПУ.

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Сакварелидзе был заместителем генерального прокурора Украины с сентября 2015 года по март 2016 года
Сакварелидзе был заместителем генерального прокурора Украины с сентября 2015 года по март 2016 года
Фото: David Sakvarelidze / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский мог получить от кого-то информацию, что бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе якобы хочет занять пост главы ГПУ. Об этом Сакварелидзе сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Это не было желание команды Зеленского. С полной ответственностью и абсолютно искренне вам говорю, что я никогда ни с кем из команды не общался по этому поводу. Наоборот, это их испугало. Наверное, кто-то тогда влил Зеленскому в уши, что, мол, нас шантажируют, "Давид хочет идти на генерального прокурора". Это же люди, которые активно не участвовали последние пять лет в политической жизни Украины – они занимались "Кварталом 95", – подчеркнул Сакварелидзе.

Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец. Читайте полную версию интервью

В 2008–2012 годах Сакварелидзе был заместителем главного прокурора Грузии, затем в течение трех лет  депутатом грузинского парламента от партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

В 2015 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. С сентября 2015 года по март 2016 года был заместителем генерального прокурора Украины  прокурором Одесской области. Сейчас он один из лидеров партии "Рух нових сил".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Алеся Бацман, Давид Сакварелидзе, ГПУ
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