САП просит суд увеличить до 13 млн грн размер залога для главы Тернопольского облсовета. Головко вышел из-под ареста под залог в 805,2 тыс. грн

Отмечается, что такие же апелляционные жалобы прокурор САП подал в Апелляционную палату ВАКС и в отношении двух заместителей председателя Тернопольской ОВА.

"Прокурор не согласен с размером залога, определенным следственным судьей, и в суде апелляционной инстанции, учитывая тяжесть преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для председателя Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя председателя Тернопольской ОВА и 8 млн грн – для второго заместителя", – сказано в сообщении.

Кроме того, сторона обвинения готовит ходатайство об отстранении Головко от занимаемой должности, поскольку "преступление, которое инкриминируется председателю Тернопольского облсовета, связано с занимаемой им должностью и выполнением служебных полномочий".

В САП отметили, что двое замглавы Тернопольской ОВА с марта 2023 года освобождены от исполнения своих должностных обязанностей.