Сазонов: Интересно, не связаны ли медиа-атаки на Криклия с теми, кто хочет больше денег на стройку и не хочет автоматической системы контроля дорог

Активность министра инфраструктуры Владислава Криклия, который инициирует открытие автоматических комплексов по взвешиванию на дорогах, может мешать тем, кто зарабатывает на ремонте, предположил политолог Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов: Кстати, в лидеры нарушений по перегрузам часто попадают компании, которые сами и строят дороги Фото: 112.ua

В постоянных ремонтах дорог могут быть заинтересованы подрядчики, и если вес грузовых машин не контролировать, то покрытие будет разрушаться постоянно, пишет в Facebook политолог Кирилл Сазонов.

"Новые дороги – это хорошо, кто бы спорил. Если их за год не "убьют", как обычно, перегруженными фурами. На дороги в этом году уже потратили 90 млрд грн. Но при таких "фокусниках" сколько ни трать, все деньги – на ветер. Возможно, такой круговорот денег интересен подрядчикам по ремонту, но мы тут при чем? Министр инфраструктуры [Владислав] Криклий в свое время пообещал реформу в контроле за фурами. Но это непросто сделать – депутаты, выделив на большую стройку большие деньги, урезали финансирование на защиту дорог до смешного минимума – 137,5 млн грн. Это аж 0,15% от денег на вечные ремонты дорог", – отметил он.

Несмотря на это, до конца года Криклий пообещал открыть 50 комплексов взвешивания фур в пути (WiM), включенных в единую сеть, напомнил политолог.

"Это автоматические комплексы, как камеры автофиксации нарушений ПДД. Человеческий фактор исключен. Проехала фура с перегрузом по участку дороги – данные по ней с номерами и фото уже в единой базе. И штраф приходит автоматически. Кстати, в лидеры нарушений по перегрузам часто попадают компании, которые сами и строят дороги. Интересно, не связаны ли медиа-атаки на Криклия с теми лицами, кто хочет больше денег на стройку и не хочет автоматической системы контроля, перед которой все равны", – написал Сазонов.

Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. Он работал в правительстве Алексея Гончарука и сохранил должность в Кабмине Дениса Шмыгаля.

25 ноября "Украинская правда" написала со ссылкой на свои источники, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначить на пост министра инфраструктуры главу "Укравтодора" Александра Кубракова вместо Криклия. В Мининфраструктуры заявили, что не комментируют слухи.