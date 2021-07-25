Шмыгаль анонсировал повышение эффективности работы госучреждений Украины

"Правительство одобрило стратегию реформирования государственного управления на 2022–2025 годы и план мероприятий по ее реализации. Это еще один шаг к повышению эффективности работы государственных учреждений. Основной целью стратегии является построение в Украине способного сервисного и цифрового государства, которое обеспечивает защиту интересов граждан на основе европейских стандартов и опыта", – написал он.

По словам Шмыгаля, "принятие стратегии – это еще один важный шаг для успешного завершения реформы госуправления, которая позволит устранить имеющиеся проблемы, улучшить качество и поднять престиж должности госслужащего".