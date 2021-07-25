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Шмыгаль анонсировал повышение эффективности работы госучреждений Украины

Шмыгаль отметил, что Кабмин утвердил план реализации стратегии
Шмыгаль отметил, что Кабмин утвердил план реализации стратегии
Фото: kmu.gov.ua

В Украине создают сервисное и цифровое государство. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Facebook 25 июля, подводя итоги уходящей недели.

"Правительство одобрило стратегию реформирования государственного управления на 2022–2025 годы и план мероприятий по ее реализации. Это еще один шаг к повышению эффективности работы государственных учреждений. Основной целью стратегии является построение в Украине способного сервисного и цифрового государства, которое обеспечивает защиту интересов граждан на основе европейских стандартов и опыта", – написал он.

По словам Шмыгаля, "принятие стратегии – это еще один важный шаг для успешного завершения реформы госуправления, которая позволит устранить имеющиеся проблемы, улучшить качество и поднять престиж должности госслужащего".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/384276396472903

Контекст:

В июне 2016 года правительство Украины утвердило стратегию реформирования государственного управления на 2016–2020 годы, после чего Европейский союз выделил на это €104 млн.

На сайте правительства в июле 2021 года сказано, что ожидаемыми результатами проведения реформы госуправления до 2025 года являются:

  • обеспечение предоставления услуг высокого качества и формирования удобной административной процедуры для граждан и бизнеса;
  • формирование системы профессиональной и политически нейтральной публичной службы, ориентированной на защиту интересов граждан;
  • развитие эффективных и подотчетных гражданам государственных институтов, формирующих государственную политику и успешно ее реализующих для устойчивого развития государства.
Теги: правительство, реформы, политика, реформа, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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