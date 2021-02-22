Шмыгаль ждет объяснений от Уруского по поводу совместного фото с Кадыровым

22 февраля издание "Обозреватель" опубликовало снимок, якобы сделанный накануне на выставке оружия в Абу-Даби. На фото запечатлен вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений.

По данным СМИ, фото Кадырова (слева) и Уруского (справа) сделано на выставке оружия в Абу-Даби Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой запечатлен вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", – прокомментировал премьер, однако, где и когда было сделано это фото, он не уточнил.

Ранее эту же фотографию опубликовало издание "Обозреватель". По словам журналистов, им снимок прислали читатели, сообщившие, что Уруский и Кадыров на нем запечатлены во время открытия 21 февраля выставки оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В Абу-Даби вице-премьер возглавляет украинскую делегацию, о чем он написал на своей странице в Facebook и публиковал фото с места событий. По словам Уруского, на выставке он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. О Кадырове он не упоминал.