Шмыгаль ждет объяснений от Уруского по поводу совместного фото с Кадыровым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой запечатлен вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский вместе с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", – прокомментировал премьер, однако, где и когда было сделано это фото, он не уточнил.
Ранее эту же фотографию опубликовало издание "Обозреватель". По словам журналистов, им снимок прислали читатели, сообщившие, что Уруский и Кадыров на нем запечатлены во время открытия 21 февраля выставки оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
В Абу-Даби вице-премьер возглавляет украинскую делегацию, о чем он написал на своей странице в Facebook и публиковал фото с места событий. По словам Уруского, на выставке он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. О Кадырове он не упоминал.