"Скабеева окончательно шизанется". Береза опубликовал видео, как десантники и морпехи кричат: "Путин – х...йло"

Впервые песню со словами "Путин – х...йло" спели в Харькове весной 2014 года Фото: EPA

"Пылай, запоребрик! Патрульная полиция, десантура и морские пехотинцы четко дали определение [президенту России Владимиру] Путину. И это было четенько! Подозреваю, что [российская пропагандистка Ольга] Скабеева сегодня окончательно шизанется. Ей хана", – написал Береза.

18 августа украинские военные на репетиции парада ко Дню Независимости спели песню о президенте РФ "Путин – х...йло".

Скабеева в эфире телеканала "Россия 1", комментируя это, назвала Украину "украинским "Талибаном".

"Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных – хана, если всех, кто оскорбил президента России и русских людей, прямо сейчас не найдут и не накажут публично. Будут ли включать эту кричалку в официальную часть парада, пока неизвестно", – сказала пропагандистка.

Украинский блогер Анатолий Штефан 19 августа в Facebook заявил: "Конечно, будем, даже не сомневайтесь! Ярко вспыхнуло на Рассеи".