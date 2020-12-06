ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" выдвинула вице-губернатора Егорову-Луценко на пост главы Харьковского облсовета

Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" единогласно избрали первого заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Татьяну Егорову-Луценко председателем фракции "Слуга народа" в облсовете.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Егорова-Луценко стала первым заместителем главы Харьковской ОГА в августе
Егорова-Луценко стала первым заместителем главы Харьковской ОГА в августе
Фото: Тетяна Єгорова Луценко / Facebook

Харьковская областная организация партии "Слуга народа" выдвинула первого заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Татьяну Егорову-Луценко кандидатом на пост председателя Харьковского областного совета. Об этом сообщается в Telegram-канале областной организации партии, пишет "РБК-Украина".

Также новоизбранные депутаты избрали Егорову-Луценко председателем фракции "Слуга народа" в облсовете, ее кандидатуру одобрили единогласно. В областной организации политсилы отметили, что она имеет большой опыт работы в государственных структурах.

Егорова-Луценко заявила, что в случае избрания ее главой облсовета приоритетами ее работы будут борьба с COVID-19 в регионе, помощь участникам АТО и развитие объединенных территориальных общин в Харьковской области.

Как пишет издание, в партийной конференции приняли участие 12 народных депутатов Харьковской области во главе с замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Павлом Сушко.

Егорова-Луценко имеет юридическое образование, второе образование получила в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Она – кандидат юридических наук. Работала в Главном территориальном управлении юстиции в Харьковской области, с 2017-го по 2019 год возглавляла его. В августе 2020 года была назначена первым заместителем главы Харьковской ОГА. 10 лет возглавляет общественную организацию по поддержке матерей в Харьковской области "Сердце матери".

Местные выборы в Украине прошли 25 октября. По данным Центральной избирательной комиссии, в Харьковский облсовет прошли пять партий: "Блок Кернеса – Успешный Харьков" (46 мандатов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (29 мандатов), "Слуга народа" (17 мандатов), Блок Светличной "Разом!" (17 мандатов) и "Европейская солидарность" (11 мандатов). Первая сессия облсовета назначена на 11 декабря.

Теги: Харьков, Харьковская ОГА, Харьковский облсовет, местные выборы, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"Вместо того чтобы покупать яхты, вкладывал в то, что больше всего нравилось". Дуров рассказал о причинах ожирения и миллионах на банковском счету
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Круто", "Огонь". Michelle Andrade восхитила коллег новым образом с яркими прядями. Фото до и после
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
  Вместо ножниц – пылесос. Клуни, который более 20 лет стрижет себя сам, показал, как он это делает. Видео
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
"Растет не по дням, а по часам". Водянова рассказала о пополнении в семье
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  "Имена". Барских выпустил саундтрек к эротическому фильму. Видео
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
  Меладзе рассказал, как отреагировал на критику своего призыва бойкотировать новогодние съемки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
"Не любитель, а профессионал". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, как относится к алкоголю
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
"Нос обрезала", "Нарастила". Полякова обсуждает с фанами, насколько изменилась внешне за 10 лет
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике
Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS