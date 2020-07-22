"Слуги народа" предложили ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма

Полный текст документа на сайте Верховной Рады Украины пока отсутствует. Авторы законопроекта – народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис.

Народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. Такой законопроект под номером 3917 появился на сайте парламента в среду, 22 июля.

Текст документа пока отсутствует. В настоящее время проект закона передали на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной системы.

Среди украинских политиков нет представителей ЛГБТ-сообщества, которые бы открыто об этом заявляли.

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В этом году Марш равенства, который должен был состояться в Киеве 21 июня, провели онлайн из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.











