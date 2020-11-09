СНБО Украины запустил обучение по программе для "белых" хакеров

В ходе практических занятий Bug Bounty киберспециалисты будут изучать методы оценки безопасности компьютерных систем объектов критической инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Учения в Киеве будут проходить пять дней Фото: depositphotos.com

9 ноября в Киеве начались учения Bug Bounty, организованные Национальным координационным центром кибербезопасности при Совете нацбезопасности и обороны Украины при поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global). Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

"Представители основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины и работники критической инфраструктуры в течение пяти дней будут получать навыки проведения пентеста (метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника. – "ГОРДОН") объектов критической инфраструктуры, создания комплексной системы защиты таких объектов и усиления собственных технических возможностей", – говорится в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк подчеркнул, что в киберпространстве регулярно возникают новые тенденции и угрозы. Для их нейтрализации украинские специалисты сотрудничают с зарубежными партнерами.

Замсекретаря СНБО также отметил, что такие практические занятия помогают совершенствовать национальную систему кибербезопасности Украины.

7 августа в СНБО сообщали, что в Украине с начала 2020 года было зафиксировано около 1 млн кибератак.