"Социализм удушает". СБУ рассекретила архивные советские материалы о переписи населения Украины в 1937 году

Служба безопасности Украины опубликовала документы, которые свидетельствуют, что демографов, показавших сокращение численности населения Украины до уровня 1926 года в 1937-м, обвинили в занижении цифр и расстреляли. Среди них – уроженец Черниговской области Олимпий Квиткин, который написал об ухудшении жизни населения при социализме.

Служба безопасности Украины 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов, рассекретила архивные документы Главного управления госбезопасности (подразделение НКВД СССР) – обвинительное заключение в отношении начальника бюро всесоюзной переписи Центрального управления народно-хозяйственного учета Олимпия Квиткина.

"Миллионы украинцев погибли во время Голодомора 1932–1933 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют рассекреченные ныне архивы. Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис. Советские демографы ожидали, что в Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей. Зато перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года", – говорится в сообщении СБУ, опубликованном в Facebook.

Такие результаты не понравились руководству Коммунистической партии СССР, ответственных за проведение переписи, в том числе Квиткина, обвинили в получении "искусственно заниженных и извращенных цифр", отметили в СБУ.

"Хотя тот малоизвестный Квиткин не побоялся написать правду – что коллективизация привела к вымиранию людей, наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм "не улучшает, а удушает благосостояние широких масс населения", – подчеркнули в СБУ.

Украинская спецслужба опубликовала обвинительное заключение, в котором уроженца Черниговской области Квиткина обвинили в высказывании "антисоветских" взглядов. Его приговорили к расстрелу. СБУ обнародовала справку о том, что приговор привели в исполнение в Москве.

Фото: Служба безпеки України / Facebook