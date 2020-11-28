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Кулеба о Голодоморе: Ответственность за трагедию не абстрактная, она имеет конкретные фамилии

В числе причастных к Голодомору глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал советских деятелей Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постышева, Станислава Косиора.

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Кулеба: Донесение правды о Голодоморе-геноциде профессиональный вызов и дело чести
Кулеба: Донесение правды о Голодоморе-геноциде – профессиональный вызов и дело чести
Фото: mfa.gov.ua

У Голодомора, который пережила Украины в 1930-е годы, есть конкретные виновники. Об этом 28 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует сайт МИД.

"Трагедия Голодомора не абстрактная. Это личное. Это мозаика поломанных судеб вполне реальных людей. И ответственность за нее не абстрактная. Она имеет конкретные фамилии. Это [советские деятели Иосиф] Сталин, [Вячеслав] Молотов, [Лазарь] Каганович, [Павел] Постышев, [Станислав] Косиор, [Влас] Чубарь, [Мендель] Хатаевич и другие большевики", – сказал дипломат.

Он отметил, что в его семье после Голодомора представители старшего поколения даже в "сытые" годы не оставляли ничего в тарелке.

"Для нас, украинских дипломатов, донесение правды о Голодоморе-геноциде – это профессиональный вызов и дело чести. Борясь за признание Голодомора геноцидом в мире, мы боремся не только за себя. Мы боремся и за тех, кто не мог защитить себя тогда", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что из-за "нечеловеческой жестокости Сталин и его приспешники целенаправленно заморили миллионы украинцев голодной смертью".

В МИД Украины отметили, что 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов, украинцы во всем мире выражают "возмущение против попыток советской, а впоследствии российской власти скрыть правду о преступлении".

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

Теги: Россия, Иосиф Сталин, СССР, МИД Украины, геноцид, голод, Голодомор, Дмитрий Кулеба, преступление, украинцы, дипломаты, трагедия, память
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