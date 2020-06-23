Совет адвокатов Украины потребовал от главы Верховного Суда Данишевской подать в отставку

В Совете адвокатов Украины считают, что высказывания председателя Верховного Суда Валентины Данишевской об обеспечении судами обвинительных приговоров, а также о традиции не платить адвокатам угрожают системе правосудия в Украине.

В САУ открыто обратились к председателю ВС Валентине Данишевской с требованием опровергнуть озвученную ею позицию как недопустимую в демократическом правовом государстве или подать в отставку с должности Фото: censor.net.ua

Глава Верховного Суда Украины Валентина Данишевская должна подать в отставку или опровергнуть свои высказывания о "правовой традиции" не платить за услуги адвокатов и о недостаточном количестве обвинительных приговоров в судебной системе. Такое обращение было принято на онлайн-заседании Совета адвокатов Украины (САУ) 18 июня, об этом 22 июня сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Члены САУ решили направить свое обращение пленуму Верховного Суда, Совету судей Украины, Высшему совету правосудия и Ассоциации европейских судей, в котором подчеркнули, что в официальной риторике Данишевской они усматривают уклон в репрессивное правосудие.

"Председатель Верховного Суда – высшая административная должность этого суда и формально не возглавляет судебную систему в целом. Однако в историческом аспекте председатель Верховного Суда всегда воспринимается как лицо, возглавляющее высшую судебную инстанцию страны. Поэтому официальная позиция такого должностного лица воспринимается и гражданским обществом, и судьями, и юристами как ориентир в деятельности всей судебной системы. Суды не "обеспечивают обвинительных приговоров" по конституционным принципам и функциям. Так председатель ВС Валентина Данишевская, использовав такое выражение на встрече с профессиональным юридическим сообществом, фактически дала месседж о возможности изменения присущей судам функции правосудия в "обеспечение обвинительных приговоров". Это не является задачей уголовного судопроизводства, нарушает конституционные стандарты защиты прав человека и принципы судопроизводства", – сказано в заявлении.

В САУ считают, что позиция Данишевской угрожает системе правосудия в Украине.

"Это может привести к обесцениванию всего объема конституционных прав и свобод человека, презумпции невиновности, законности судебных решений, независимости судебной власти, конституционной роли адвокатуры как защитника прав граждан", – подчеркивают в организации.

Также тревожным сигналом адвокаты считают позицию судьи в том, что в Украине существует "правовая традиция или культура" – адвокатам не платить и экономить на их услугах".

"На фоне того, что адвокаты, как судьи и прокуроры, являются участниками одних и тех же судебных процессов, имеют одинаковые профессиональные знания и тратят тот же объем времени и даже больше, позиция Валентины Данишевской об экономии на услугах адвокатов при 5 млн грн ее собственного дохода за 2019 год вызывает возмущение адвокатов. Поэтому САУ открыто обратилась к председателю ВС Валентине Данишевской с требованием опровергнуть озвученную ею позицию как недопустимую в демократическом правовом государстве или подать в отставку с должности", – сказано в сообщении.

О высказываниях Данишевской во время онлайн-встречи, которую проводила Ассоциация юристов Украины 1 июня, писал портал "Закон и бизнес", а также информагентство AdvokatPost.

На Facebook-странице Верховного Суда заявили, что слова Данишевской были "перекручены".