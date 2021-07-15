ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Спасский ответил Фельдману на обвинения в давлении на депутатов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Спасский: Тот, кто так часто "перекрашивается" и меняет партийную принадлежность на протяжении политического пути, не может попрекать других идеологией
Андрей Спасский: Тот, кто так часто "перекрашивается" и меняет партийную принадлежность на протяжении политического пути, не может попрекать других идеологией
Фото: Андрей Спасский / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман в своем Facebook обвинил депутата Харьковского горсовета от этой же политической силы Андрея Спасского в "дирижировании" однопартийцами при голосовании. Спасский ответил также на странице в Facebook, что Фельдман ошибся, назвав его главой фракции, и заявил, что обвинения голословны.

"Нардеп даже не в курсе, кто в Харьковском горсовете является главой фракции ОПЗЖ. Напомню, что каждый депутат городского совета, в том числе и нашей фракции, голосует за решения, опираясь исключительно на свои убеждения", – сказал депутат.

В ответ на обвинения в рейдерстве Спасский прокомментировал и скандал вокруг рынка "Барабашово".

"Будучи владельцем крупнейшего рынка города, уважаемый нардеп не гнушается "обилечивать" своих предпринимателей и устраивать провокации", – отметил Спасский.

Он ответил также на упреки нардепа в нарушении партийной дисциплины, сказав, что Фельдман вспоминает про партию, только когда ему выгодно и чтобы спасти свой "тонущий" рейтинг.

"По моему мнению, тот, кто так часто "перекрашивается" и меняет партийную принадлежность на протяжении политического пути, не может попрекать других идеологией. Даже на местных выборах в октябре 2020 года господин Фельдман работал на два фронта. Вторым стала партия "За майбутнє", которую он неофициально продвигал", – утверждает городской депутат.

Он добавил, что сейчас – "уникальный случай, когда Фельдман в принципе позиционирует себя с партией ОПЗЖ и вспоминает вообще, что он ее представитель".

"Ведь даже в его рекламной кампании он редко использует партийный бренд. Да и стать под флаги ОПЗЖ его заставил скорее коммерческий, чем идеологический посыл. Ведь всю свою карьеру Александр Фельдман руководствовался исключительно бизнес-интересами", – написал Спасский.

https://www.facebook.com/andriy.spaskiy/posts/333447348487628

Теги: депутаты, горсовет, Харьковский горсовет, Александр Фельдман, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участие в проекте
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участие в проекте
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решитника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решитника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS