Спасский ответил Фельдману на обвинения в давлении на депутатов

Андрей Спасский: Тот, кто так часто "перекрашивается" и меняет партийную принадлежность на протяжении политического пути, не может попрекать других идеологией Фото: Андрей Спасский / Facebook

"Нардеп даже не в курсе, кто в Харьковском горсовете является главой фракции ОПЗЖ. Напомню, что каждый депутат городского совета, в том числе и нашей фракции, голосует за решения, опираясь исключительно на свои убеждения", – сказал депутат.

В ответ на обвинения в рейдерстве Спасский прокомментировал и скандал вокруг рынка "Барабашово".

"Будучи владельцем крупнейшего рынка города, уважаемый нардеп не гнушается "обилечивать" своих предпринимателей и устраивать провокации", – отметил Спасский.

Он ответил также на упреки нардепа в нарушении партийной дисциплины, сказав, что Фельдман вспоминает про партию, только когда ему выгодно и чтобы спасти свой "тонущий" рейтинг.

"По моему мнению, тот, кто так часто "перекрашивается" и меняет партийную принадлежность на протяжении политического пути, не может попрекать других идеологией. Даже на местных выборах в октябре 2020 года господин Фельдман работал на два фронта. Вторым стала партия "За майбутнє", которую он неофициально продвигал", – утверждает городской депутат.

Он добавил, что сейчас – "уникальный случай, когда Фельдман в принципе позиционирует себя с партией ОПЗЖ и вспоминает вообще, что он ее представитель".

"Ведь даже в его рекламной кампании он редко использует партийный бренд. Да и стать под флаги ОПЗЖ его заставил скорее коммерческий, чем идеологический посыл. Ведь всю свою карьеру Александр Фельдман руководствовался исключительно бизнес-интересами", – написал Спасский.