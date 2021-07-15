Большинство депутатов Харьковского горсовета от ОПЗЖ соучаствуют в дерибане земли – Фельдман

"Харьков в который раз становится свидетелем неприкрытых схем откровенного дерибана городской земли. Несмотря на рассмотрение дел в суде, которые в принципе не могут быть процедурно вынесены на рассмотрение сессии, желание успеть "все забрать и поделить" переполняет. Причем соучастниками рейдерства в стиле диких 90-х становится и большинство депутатского корпуса. Элементарная жадность, человеческая непорядочность, трусость, грубое нарушение норм законодательства отличает сегодня и большинство депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь". Те, кто должен быть в оппозиции к беззаконию и несправедливости, становятся фактически соучастниками преступлений городской власти", – написал нардеп.

Фельдман заявил, что об этом ему говорить нелегко и неприятно, но необходимо.

"Потому что город, который отдал на выборах значительное количество голосов в поддержку нашей политической партии, должен об этом знать. Политическая сила только выиграет от того, что избавится от тех, кто страдает "слабостью" не видеть ничего дальше собственного благополучия. Позиция центрального аппарата "Оппозиционной платформы – За жизнь" категорична и однозначна – никаких договоренностей и "сотрудничества" с теми, кто нарушает закон и ущемляет законные права и интересы людей. Но очевидно, что руководитель фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете господин [Андрей] Спасский, пытаясь дирижировать волей фракционных депутатов с помощью смс-сообщений, готов игнорировать принципы партийной дисциплины, руководствуясь ущербной логикой "нам тоже хочется кушать". По этой логике они пришли не служить людям, приносить ежедневную пользу своим избирателям-харьковчанам, а только "кушать" из городского бюджета, что крайне непорядочно и цинично", – подчеркнул политик.

Он добавил, что честные и порядочные депутаты есть в разных фракциях Харьковского горсовета.

"Все быстро меняется. И всем желающим "переобуться в воздухе" при смене власти в городе в надежде опять и снова получить свой лакомый кусок, хочу сказать – не получится. Вы можете сколько угодно обманывать себя, находить варианты, чтобы спрятать свое прямое участие в беззаконии, голосуя за противоправные решения сессии, но у вас нет шансов остаться в памяти харьковчан принципиальными и порядочными людьми. Хочу отметить, что в Харьковском городском совете, к счастью, есть депутаты, для которых совесть и честь – не пустой звук. Они принадлежат к различным политическим силам, но их объединяет уважение к закону и ответственность за свои решения. А значит, надежда на то, что в Харьков вернется закон и порядок, есть", – подытожил народный депутат.