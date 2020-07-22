"Сплошной фейк". В партии Порошенко прокомментировали слова Жвании о подкупе европейских чиновников

В заявлении партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко подчеркивается, что экс-нардеп Давид Жвания "редко бывает в Киеве, но стал частым гостем в России".

Жвания утверждает, что участвовал в подкупе европейских чиновников для поддержки Порошенко. В партии экс-президента это заявление назвали фейком Фото: new.eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" категорически отвергла слова экс-нардепа Давида Жвании о подкупе европейских чиновников для обеспечения поддержки пятого президента Украины, лидера политической силы Петра Порошенко со стороны Евросоюза в 2014 году. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой "Европейской солидарности" вечером 22 июля.

"Украинцы издавна говорят: ложью весь мир пройдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании. Сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания так часто менял позиции, что вполне логичным выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля", – сказано в сообщении.

В "Европейской солидарности" добавили, что в последние годы "Давид Важаевич редко бывает в Киеве, но стал частым гостем в России". "И не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста [Владимира] Соловьева. Не читайте с листочка, господин Жвания. Потому что слишком похоже на Деркача получается", – заявили в партии.

Жвания занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко (2005), был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В парламенте VII созыва (2012–2014) входил во фракцию Партии регионов, однако покинул ее после разгона студентов во время Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. После Революции достоинства активного участия в украинской политике не принимал.

22 июля он опубликовал видеозаявление, в котором утверждает, что в 2014 году через тогдашнего посла Украины в Германии Павла Климкина передал европейским чиновникам €5 млн "с целью обеспечения поддержки Петра Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС".

Климкин заявил, что никогда не давал и не передавал взяток.