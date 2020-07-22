Климкин про обвинения Жвании: Взяток не даю и не передаю – так мама с папой научили

Экс-нардеп Давид Жвания заявил, что Павел Климкин, который в 2014 году работал послом Украины в Германии, являлся посредником при передаче €5 млн крупному еврочиновнику, деньги предназначались якобы для поддержки кандидата в президенты Петра Порошенко. По словам Климкина, каким бы неидеальным ни был Евросоюз, "такими делами там не занимаются".

До 2014 года Климкин был послом Украины в Берлине Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Германии Павел Климкин отвергает обвинения экс-нардепа Давида Жвании об участии в передаче взятки крупному европейскому чиновнику.

В своем Facebook дипломат предложил читателям определиться, как появились подобные обвинения: внутренняя ли это история, инспирированная ли из России или "два в одном".

22 июля Жвания выложил видео, в котором утверждает, что в 2014 году через Климкина передал €5 млн "с целью обеспечения поддержки Петра Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС".

"Во-первых, лидеры ЕС взятки не берут, а [канцлер Германии] Ангела Меркель – на 101%. Никто, кроме нее, не то чтобы какое-то решение принять (не о поддержке, конечно, вмешательством в наши внутренние дела никто в Германии не занимается, это российская история), а даже отношение к кому бы то ни было в Украине определить не мог, а на фоне войны с Россией и подавно. Я тоже взяток не даю и не передаю – так мама с папой научили. И вообще, не нужно на Евросоюз сетовать: он, конечно, неидеален, но такими делами там не занимаются", – парировал Климкин.

Он полушутя предположил, что Жвания его с кем-то спутал.

Давид Жвания был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В 2005 году он занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко.

Климкин возглавлял украинскую дипмиссию в ФРГ в 2012–2014 годах. В 2014–2019-м был главой МИД Украины.