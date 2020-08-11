США аплодируют решению Словакии выслать российских дипломатов – Госдеп

Соединенные Штаты приветствовали решение Словакии о высылке дипломатов, подозреваемых в работе на спецслужбы Российской Федерации.

Россия готовится принять зеркальные меры в ответ на высылку своих дипломатов из Братиславы Фото: pixabay.com

Действия Словакии по высылке дипломатов Российской Федерации, подозреваемых в шпионаже, вызвали одобрение Соединенных Штатов. Об этом написала пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус в Twitter.

Америка аплодирует недавним действиям Словакии по защите от угроз, которые иностранные злонамеренные субъекты представляют для ее суверенитета. МИД Словакии послал четкий сигнал, что не потерпит российских политически мотивированных преступных деяний на словацкой земле или в Европе, написала она.

The United States applauds the recent actions taken by Slovakia to protect against threats that foreign malign actors pose to its sovereignty. @SlovakiaMFA has sent a clear signal that it will not tolerate Russia’s politically-motivated criminal acts on Slovak soil or in Europe. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) August 10, 2020

6 августа Словакия выслала из страны трех дипломатов Российской Федерации. По сообщению Aktuality, владельцы дипломатических паспортов являлись сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью.

Их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях.

МИД России пообещал принять ответные меры на высылку своих дипломатов.