Ставнийчук: Судьи ВАКС создают искусственные преграды для работы адвокатов

Адвокатское сообщество готово присоединиться к решению проблем единства судебной практики в целях обеспечения верховенства права в Украине, заявила председатель комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук.

Марина Ставнийчук: Половина адвокатов Киева уже побывала на допросах в НАБУ, что подрывает реальное доверие к адвокатской деятельности Фото: Dmitry Terletsky / Facebook

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) создают предпосылки для устранения адвоката от предоставления правовой помощи клиенту и искусственно сужают процессуальные механизмы деятельности стороны защиты, заявили в Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

Председатель комитета по вопросам верховенства права НААУ Марина Ставнийчук во время круглого стола "Актуальные вызовы в деятельности Высшего антикоррупционного суда" отметила, что НААУ настроена на конструктивное институциональное сотрудничество с ВАКС, ведь адвокатское сообщество осознает общую ответственность за качество правосудия и защиту прав человека в Украине.

Вместе с тем 50-тысячное адвокатское сообщество чрезвычайно обеспокоено вопросами конституционной легитимности создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине, обвинительным уклоном в течение первого года деятельности ВАКС и нарушением правил этического поведения судей ВАКС, а также правоохранителей по отношению к адвокатам, отметила Ставнийчук.

По ее мнению, быстрое и некачественное принятие антикоррупционного законодательства уже привело к тому, что Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника председателем Национального антикоррупционного бюро. Также на рассмотрении КС находится представление относительно неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.

"Пока будем надеяться на то, что КСУ сможет обеспечить тонкий баланс реперных точек в соблюдении демократических стандартов в области прав человека. Но уже сегодня очевидны тенденции, которые дают основания адвокатскому сообществу серьезно волноваться о тенденциях работы, в том числе в работе ВАКС", – сказала она.

По словам Ставнийчук, ВАКС довольно часто легитимизирует неконституционную деятельность НАБУ.

"Мы бы хотели, чтобы ситуация, когда половина адвокатов Киева уже побывала на допросах в НАБУ, что подрывает реальное доверие к адвокатской деятельности и не дает возможности свободно выбирать защитника, а адвокатам – независимо работать, была взята под особый контроль ВАКС", – выразила надежду глава комитета.

С точки зрения этики вызывает вопросы практика отождествления адвоката с клиентом, создание предпосылок для устранения адвоката от предоставления правовой помощи клиенту и искусственное сужение в процессуальных механизмах деятельности стороны защиты, подчеркнула она. Ставнийчук напомнила, что Совет адвокатов Украины в последних решениях и обращениях в международные институты привлекал внимание ко всем этим нарушениям.

"И мы здесь, на круглом столе, для того, чтобы предложить ВАКС составить план мероприятий по институциональному сотрудничеству. В частности, по введению практики распространения профессиональной этики между ВАКС и адвокатским сообществом, обеспечению конституционных принципов и основ правосудия на основе верховенства права и по вопросам конституционной легитимности антикоррупционной системы. И это принципиальный вопрос, а не маленькая проблема", – подчеркнула она.

Адвокатское сообщество готово присоединиться к решению проблем единства судебной практики в целях обеспечения верховенства права в Украине, заявила Ставнийчук.