Ставнийчук: Преследование адвокатов в Украине фактически ведет к созданию диктаторского государства

Если у адвоката нет процессуальных возможностей для защиты прав их клиентов – это означает доминирование правоохранительных органов в судах и игнорирование судами позиции адвокатов, заявила глава комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины Марина Ставнийчук.

Марина Ставнийчук: Это все свидетельства политических рисков, которые для нас сегодня важны Фото: association.kharkov.ua

Постоянные нарушения прав адвокатов превращаются в Украине политические преследования, заявила глава комитета по вопросам верховенства права Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Марина Ставнийчук на совместном заседании глав восьми комитетов НААУ, пишут 22 июля "Українські новини".

Ставнийчук подчеркнула, что нарушение правоохранительными органами прав адвокатов угрожает всему обществу и не является внутренней проблемой адвокатского сообщества.

"Национальной ассоциации адвокатов Украины уже стоит называть вещи своими именами. Потому что фактически мы идем к диктаторскому государству: если нет адвоката, нет у него процессуальных возможностей в любом процессе, есть преследование адвокатов – это означает доминирование правоохранительных органов в судах и практическое игнорирование судами прав и возможностей адвокатов. Это все свидетельства политических рисков, которые для нас сегодня важны", – заявила она.

От нарушения прав адвокатов страдают в первую очередь их клиенты, так как необходимость отстаивать свои права отвлекает юристов от работы в интересах подзащитных, и такие преграды создают искусственно те, кто не доволен эффективной работой адвокатов, добавила глава комитета защиты прав человека НААУ Анна Колесник.

"Кто-то может подумать, что мы собрались здесь, только для того, чтобы защитить права адвокатов. Но это не так. Мы собрались здесь с другой целью – защитить наших клиентов, защитить их право на правовую помощь. Когда нас не пускают к нашим клиентам, не выполняют соответствующие решения – это нарушение права на правовую помощь. Основного, как я считаю, конституционного права, наряду с правом на жизнь", – сказала Колесник.

"Українські новини" в связи с этим заседанием напомнили, что 23 декабря прошлого адвокат Александр Чибирдин вышел из СИЗО в Одессе, где он пробыл с марта 2017-го.

За пять лет в Украине произошло более 2500 преступлений против адвокатов, об этом агентство сообщало со ссылкой на отчет о нарушении прав адвокатов в Украине за 2014–2018 годы.