Отмена адвокатской монополии – составная часть механизма нарушения прав человека в Украине – Ставнийчук

Под видом удешевления правовых услуг отменяются возможности для украинцев должным образом защищать свои права в судах, заявила бывшая замглавы Администрации Президента и экс-член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

Марина Ставнийчук предполагает, что в парламенте пока нет нужного количества голосов для принятия такого законопроекта Фото: apostrophe.ua

Власть в Украине намерена любой ценой отменить в Конституции обязательную профессиональную помощь адвокатов, заявила в комментарии "Українським новинам" бывшая замглавы Администрации Президента и экс-член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

"Попытки власти любой ценой провести изменения в Конституцию в части обязательной профессиональной помощи адвокатов будут! Я в этом убеждена. Потому что отмена адвокатской монополии – составная часть механизма нарушения прав человека в Украине, который сейчас пытаются внедрить "слуги", – считает она.

Ставнийчук добавила, что этот процесс связан с законодательством о труде, о рынке земли, с рядом ограничительных законов в сфере свободы слова.

"По большому счету, все идет к тому, что под видом удешевления правовых услуг отменяются возможности для украинцев должным образом защищать свои права в судах Украины", – подчеркнула экс-член Венецианской комиссии.

Она предполагает, что в парламенте пока нет нужного количества голосов для принятия такого законопроекта.

"Трудно сказать. Но мне кажется, что голосов явно не хватает", – сказала Ставнийчук.

Законопроект №1013 о ликвидации адвокатской монополии внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский. Парламент направил его в Конституционный Суд на заседании 3 сентября 2019 года. 31 октября Конституционный Суд Украины признал соответствующим Основному закону законопроект №1013 о ликвидации адвокатской монополии. 14 января 2020 года Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины по поводу отмены адвокатской монополии.