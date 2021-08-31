Стычки под ОП. Суд арестовал двух представителей "Нацкорпуса"

Довбышу и Кухарчуку инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса). По версии следствия, они ударили ногой полицейских. Прокурор ходатайствовал об их аресте без залога, и суд с ним согласился.
Адвокаты просили не отправлять своих подзащитных в СИЗО и заявили, что они невиновны, а прокуратура не доказала риски, что они будут скрываться от следствия или пытаться влиять на свидетелей. Кроме того, прокуратура не предоставила доказательств их вины, считает защита, так как на фото и видео, приобщенных к материалам дела, запечатлены несколько сотен человек и подозреваемых невозможно различить в толпе.
Довбыш в суде отрицал вину и сообщил, что он нес службу в зоне АТО в составе батальона милиции, а потом работал в полиции, и не стал бы бить бывших коллег. Он также утверждал, что с собой у него не было никакого оружия. Кухарчук подтвердил, что он был на Банковой 14 августа, но никого не бил, а лишь выступал на митинге.
Один из юристов арестованных Владимир Волосовский сообщил, что защита обжалует решение суда, так как его нельзя назвать "ни законным, ни справедливым", говорится на сайте "Нацкорпуса".
14 августа педставители националистических организаций, в частности "Национального корпуса", "Азова" и С14, устроили акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины.
Во время акции начались стычки митингующих с полицейскими. Глава МВД Денис Монастырский говорил, что протестующие отказались проходить проверку на наличие опасных предметов и стали прорывать кордоны полиции. В итоге восемь правоохранителей получили травмы и ожоги. Полиция открыла производство.
В "Национальном корпусе" заявили, что команда президента Владимира Зеленского и он сам боятся ветеранов и такими действиями настраивают против себя активное проукраинское сообщество.