Стычки под ОП. Суд арестовал двух представителей "Нацкорпуса"

Довбышу и Кухарчуку инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса). По версии следствия, они ударили ногой полицейских. Прокурор ходатайствовал об их аресте без залога, и суд с ним согласился.

Адвокаты просили не отправлять своих подзащитных в СИЗО и заявили, что они невиновны, а прокуратура не доказала риски, что они будут скрываться от следствия или пытаться влиять на свидетелей. Кроме того, прокуратура не предоставила доказательств их вины, считает защита, так как на фото и видео, приобщенных к материалам дела, запечатлены несколько сотен человек и подозреваемых невозможно различить в толпе.

Довбыш в суде отрицал вину и сообщил, что он нес службу в зоне АТО в составе батальона милиции, а потом работал в полиции, и не стал бы бить бывших коллег. Он также утверждал, что с собой у него не было никакого оружия. Кухарчук подтвердил, что он был на Банковой 14 августа, но никого не бил, а лишь выступал на митинге.

Один из юристов арестованных Владимир Волосовский сообщил, что защита обжалует решение суда, так как его нельзя назвать "ни законным, ни справедливым", говорится на сайте "Нацкорпуса".