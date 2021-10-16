Суд ООН отправил иск Украины против РФ на второй круг письменных объяснений

Украина должна до 8 апреля 2022 года подать контрмеморандум с возражениями по поводу позиции РФ Фото: depositphotos.com

Решение о втором раунде письменных консультаций было принято после совещания сторон с председателем суда 30 сентября. Киев настаивал на скорейшем рассмотрении дела, тогда как представитель Москвы просил больше времени из-за "большого объема и сложности дела".

В конце концов суд ООН постановил, что Украина должна до 8 апреля 2022 года подать письменный контрмеморандум с возражениями по поводу позиции РФ. Россия, в свою очередь, должна дать на него ответ до 8 декабря 2022-го.

После этого, согласно процедуре, Международный суд ООН назначит дату устных слушаний по существу (как следует из графика, ранее 2023 года это не произойдет) и только потом сможет вынести приговор по иску Украины против России.