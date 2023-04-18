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Суд закрыл дело мэра Тернополя, который выписывал себе премии до 250% оклада

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Дело Надала закрыто за отсутствием доказательств админнарушения
Дело Надала закрыто за отсутствием доказательств админнарушения
Фото: slovoidilo.ua

Тернопольский суд закрыл производство по делу городского головы Сергея Надала, который обвинялся в нарушении закона при выписывании себе премий. Об том 18 апреля сообщает "Терміново".

Прокуратура требовала признать мэра виновным в нарушении Закона Украины "О предотвращении коррупции" и просила назначить ему штpаф 6 800 грн.

"Суть административных правонарушений заключается в том, что Надал Сергей Витальевич, вопреки требованиям пунктов 2 и 3 части 1 статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", не сообщил в установленном законом порядке о наличии у него реального конфликта интересов и принял решения утвердить постановления Тернопольского городского головы, в части определения ему размера премии и предоставления помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов в максимально высоких допустимых размерах", – заявила прокурор Татьяна Дедюх. 

По решению судия Ирины Марцыковской, в действиях Надала не было нарушения закона. Доводы обвинения, что комиссия, которая назначает премии, состоит из приближенным к мэру людей, суд не принял. По словам судьи, размеры премий городскому голове определены в бюджете, а подписывать такого рода постановления является "номинальной задачей" городского головы.

"У Надала не было реального конфликта интересов, поскольку он действовал в рамках действующего законодательства Украины", – подытожила Марцыковская.

Дело закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Сам Надал и его адвокат в суд сегодня не явились, отмечает "Терміново".

Контекст:

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции 4 апреля заявило, что городской голова Тернополя Сергей Надал в 2021–2022 году выписывал себе максимальные премии. По его данным агентства, он выписывал себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах. Размер премий мог достигать 250% от должностного оклада.

При этом в горсовете Тернополя наличие нарушений отрицали. Там заявили, что в 2022 году Надал не получал и вообще не обращался с заявлениями о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и помощи на оздоровление, поскольку решил отказаться от этих выплат в связи с войной в Украине.

Теги: Тернополь, коррупция, прокуратура, Сергей Надал, премия, судья
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