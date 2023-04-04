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НАПК утверждает, что мэр Тернополя выписывал себе максимальные премии. В горсовете отрицают

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В горсовете Тернополя отрицают, что Надал выписывал себе в 2022 году максимальные премии
В горсовете Тернополя отрицают, что Надал выписывал себе в 2022 году максимальные премии
Фото: ternopilcity.gov.ua

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции 4 апреля заявило, что городской голова Тернополя Сергей Надал в 2021–2022 году выписывал себе максимальные премии.

По данным агентства, мэр Тернополя с 2021-го и в течение 2022 года премировал себя в максимальном размере и предоставлял себе помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах. Размер премий мог достигать 250% от должностного оклада.

В НАПК отмечают, что такие действия содержат признаки нарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За неуведомление чиновников о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 грн (ч. 1 ст. 172-7 КУоАП). За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов – штраф от 3400 до 6800 грн (ч. 2 ст. 172-7 КУоАП).

При этом в горсовете Тернополя наличие нарушений отрицают. Там заявили, что в 2022 году Надал не получал и вообще не обращался с заявлениями о предоставлении материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и помощи на оздоровление, поскольку решил отказаться от этих выплат в связи с войной в Украине.

Также пресс-служба горсовета указывает, что размер премии городскому голове определяет специальная комиссия. Поэтому убеждают, что у мэра нет полномочий по установлению размера премии и технической функции подписания этого документа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Тернополь, коррупция, Сергей Надал, штраф, премия, горсовет, конфликт, выплаты, НАПК
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