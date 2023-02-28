Украина внесла сеть магазинов Metro Cash & Carry в список спонсоров войны

Такое решение принято из-за позиции руководства компании продолжать деятельность в России, говорится в сообщении.

"Кроме бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики: нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины", – заявили в НАПК.

Ключевой акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует EP Infrastructure (EPIF), владеющую 49% компании Eustream – компании, которая управляет газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу, сообщило агентство со ссылкой на журналистские расследования.

"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", – отметили в НАПК.

В агентстве добавили, что Metro Cash & Carry принимает к оплате карты системы "Мир". Кроме того, компания открывает по российским городам сеть магазинов "Фасоль".

"Цель НАПК – сделать так, чтобы любым компаниям было стыдно сотрудничать с государством-террористом Россией и они закрыли свой бизнес в России", – добавили в агентстве.