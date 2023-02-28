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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина внесла сеть магазинов Metro Cash & Carry в список спонсоров войны

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Metro Cash &amp; Carry принимает к оплате карты системы "Мир"
Metro Cash & Carry принимает к оплате карты системы "Мир"
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло сеть магазинов Metro Cash & Carry в список международных спонсоров войны. Об этом сообщила пресс-служба агентства 28 февраля.

Такое решение принято из-за позиции руководства компании продолжать деятельность в России, говорится в сообщении. 

"Кроме бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики: нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины", – заявили в НАПК.

Ключевой акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует EP Infrastructure (EPIF), владеющую 49% компании Eustream – компании, которая управляет газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу, сообщило агентство со ссылкой на журналистские расследования. 

"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", – отметили в НАПК.

В агентстве добавили, что Metro Cash & Carry принимает к оплате карты системы "Мир". Кроме того, компания открывает по российским городам сеть магазинов "Фасоль".

"Цель НАПК – сделать так, чтобы любым компаниям было стыдно сотрудничать с государством-террористом Россией и они закрыли свой бизнес в России", – добавили в агентстве.

Контекст:

В список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и "Бондюэль". Недавно в него включили корпорацию Auchan Holding.

Metro Cash & Carry вышла на украинский рынок в 2003 году, говорится на сайте компании. В настоящее время компания управляет 23 центрами оптовой торговли Metro Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире и тремя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове.

Теги: Украина, терроризм, российская агрессия, война России против Украины, METRO, НАПК
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