Украина внесла сеть магазинов Metro Cash & Carry в список спонсоров войны

Такое решение принято из-за позиции руководства компании продолжать деятельность в России, говорится в сообщении.

"Кроме бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства компании тесно связаны со стратегическими отраслями российской экономики: нефтегазовой и банковской сферами. А это напрямую влияет на поддержку российской военной машины", – заявили в НАПК.

Ключевой акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует EP Infrastructure (EPIF), владеющую 49% компании Eustream – компании, которая управляет газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу, сообщило агентство со ссылкой на журналистские расследования.

"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", – отметили в НАПК.

В агентстве добавили, что Metro Cash & Carry принимает к оплате карты системы "Мир". Кроме того, компания открывает по российским городам сеть магазинов "Фасоль".

"Цель НАПК – сделать так, чтобы любым компаниям было стыдно сотрудничать с государством-террористом Россией и они закрыли свой бизнес в России", – добавили в агентстве.

Контекст:

В список международных спонсоров войны НАПК уже включило компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry и "Бондюэль". Недавно в него включили корпорацию Auchan Holding.

Metro Cash & Carry вышла на украинский рынок в 2003 году, говорится на сайте компании. В настоящее время компания управляет 23 центрами оптовой торговли Metro Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире и тремя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове.