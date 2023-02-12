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Нардеп от "Слуги народа" попадет в Реестр коррупционеров из-за желания отомстить одесскому кафе – НАПК

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Депутат Гайду на неделю парализовал работу одной из одесских кофеен, НАПК усмотрел в этом конфликт интересов
Депутат Гайду на неделю парализовал работу одной из одесских кофеен, НАПК усмотрел в этом конфликт интересов
Фото: Ekaterina Fes | wikipedia.org

Народный депутат Александр Гайду, член депутатской фракции "Слуга народа", проиграл дело в Киевском апелляционном суде по протоколу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом проинформировала 10 февраля пресс-служба НАПК.

Сообщается, что народный депутат еще до полномасштабного вторжения России в Украину вместе со своей  знакомой решил посетить кофейню в Одессе.

В тот период действовали карантинные ограничения в связи с пандемией коронавирусной болезни, и спутницу Гайду попросили предъявить COVID-сертификат. Женщина этого делать не пожелала, и пару попросили покинуть кафе, отказав в размещении за столиком.

Нардеп,  рассказали в НАПК, воспользовался правом на депутатское обращение и написал об этой ситуации одесскому мэру Геннадию Труханову, в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В обращениях народный избранник предлагал проверить этот общепит. Из-за проверок работа кофейни была парализована на неделю", – рассказали в НАПК.

По этому факту в августе 2022 года НАПК составило административный протокол о наличии у Гайду конфликта интересов.

"Суд признал виновным депутата в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП [Кодекса Украины об административных правонарушениях]. Избранник должен был заплатить штраф в пользу государства в размере двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн), однако обратился с обжалованием решения в апелляционной инстанции", – рассказали в НАПК.

Киевский апелляционный суд оставил постановление Печерского районного суда Киева без изменений. В НАПК заявили, что теперь Гайду обязан уплатить штраф и будет внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Теги: Украина, Одесса, коррупция, депутаты, штраф, апелляционный суд, конфликт, ограничения, НАПК, Слуга народа, кафе, суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, обращение, Александр Гайду, нардеп, COVID-сертификат
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