Данилов анонсировал заседание СНБО 13 февраля, посвященное очищению государственных органов

Данилов анонсировал заседание СНБО в понедельник, 13 февраля, на котором, как ожидается, будут приняты кадровые решения, о которых ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Что касается решений СНБО, которые сегодня анонсировал президент, я могу сказать: если кто-то думает, что это была какая-то одноразовая акция по тем или иным вопросам, связанным с таможней, другими органами – они глубоко ошибаются. Запрос у общества на справедливость, на порядок в государстве настолько высок, что мы даже себе представить не можем", – подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов не стал уточнять повестку дня заседания.
"Мы готовимся к этому заседанию. Какое оно будет, мы сможем сообщить только после проведения этого заседания, после соответствующего указа президента", – сказал он.
Секретарь СНБО предостерег тех чиновников и силовиков, которые думают, что могут продолжать "брать взятки, заниматься безобразиями" и мешать работать предприятиям и бизнесу, облагая их "какой-то данью".
"Это касается всех органов, которые этим занимались – Служба безопасности, налоговики, таможенники, милиционеры, остальные – поверьте, все органы будут чистыми от таких людей, которые собираются запятнать нашу страну", – подытожил Данилов
Зеленский в вечернем обращении 11 февраля заявил о "значительных результатах" СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавшей на РФ агентуры и анонсировал дальнейшие шаги СНБО по очищению госорганов и укреплению украинских государственных институций.
Глава государства отметил, что в субботу днем провел несколько соответствующих совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.
В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.
Так, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Оба позже получили подозрения. 2 февраля Государственное бюро расследований объявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов украинским военным "на бумаге".
26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.
31 января в ответ на запрос Reuters министерство финансов США объявило, что у него нет каких-либо сведений о том, что предоставляемая Украине американская помощь используется не по назначению.
1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.
В тот же день с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины был уволен Вячеслав Демченко. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство.