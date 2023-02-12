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ПОЛИТИКА

Данилов анонсировал заседание СНБО 13 февраля, посвященное очищению государственных органов

Данилов подтвердил слова Зеленского о готовящейся "чистке" среди украинских силовиков и в других государственных органах
Данилов подтвердил слова Зеленского о готовящейся "чистке" среди украинских силовиков и в других государственных органах
Фото: president.gov.ua

Процесс очищения украинских государственных органов продолжится и затронет, в частности, работников Службы безопасности Украины, налоговиков, таможенников и полицейских. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 11 февраля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Данилов анонсировал заседание СНБО в понедельник, 13 февраля, на котором, как ожидается, будут приняты кадровые решения, о которых ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается решений СНБО, которые сегодня анонсировал президент, я могу сказать: если кто-то думает, что это была какая-то одноразовая акция по тем или иным вопросам, связанным с таможней, другими органами – они глубоко ошибаются. Запрос у общества на справедливость, на порядок в государстве настолько высок, что мы даже себе представить не можем", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов не стал уточнять повестку дня заседания.

"Мы готовимся к этому заседанию. Какое оно будет, мы сможем сообщить только после проведения этого заседания, после соответствующего указа президента", – сказал он.

Секретарь СНБО предостерег тех чиновников и силовиков, которые думают, что могут продолжать "брать взятки, заниматься безобразиями" и мешать работать предприятиям и бизнесу, облагая их "какой-то данью".

"Это касается всех органов, которые этим занимались – Служба безопасности, налоговики, таможенники, милиционеры, остальные – поверьте, все органы будут чистыми от таких людей, которые собираются запятнать нашу страну", – подытожил Данилов

Зеленский в вечернем обращении 11 февраля заявил о "значительных результатах" СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавшей на РФ агентуры и анонсировал дальнейшие шаги СНБО по очищению госорганов и укреплению украинских государственных институций.

Глава государства отметил, что в субботу днем провел несколько соответствующих совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. 

Контекст:

В Украине в январе – феврале произошел ряд резонансных задержаний и других следственных действий в рамках уголовных производств, связанных с коррупцией.

Так, после скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Вячеслав Шаповаловбыл уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Оба позже получили подозрения. 2 февраля Государственное бюро расследований объявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках продуктов украинским военным "на бумаге".

26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в Украину прибыли американские аудиторы, цель которых – проверить использование Украиной военной помощи, предоставляемой Западом.

31 января в ответ на запрос Reuters министерство финансов США объявило, что у него нет каких-либо сведений о том, что предоставляемая Украине американская помощь используется не по назначению.

1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.

В тот же день с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины был уволен Вячеслав Демченко. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство.

Теги: СБУ, Украина, коррупция, СНБО, Виталий Данилов, отставка, Владимир Зеленский, увольнение, Алексей Данилов, Служба безопасности Украины, ГБР
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