Данилов анонсировал заседание СНБО 13 февраля, посвященное очищению государственных органов

Данилов подтвердил слова Зеленского о готовящейся "чистке" среди украинских силовиков и в других государственных органах Фото: president.gov.ua

Данилов анонсировал заседание СНБО в понедельник, 13 февраля, на котором, как ожидается, будут приняты кадровые решения, о которых ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается решений СНБО, которые сегодня анонсировал президент, я могу сказать: если кто-то думает, что это была какая-то одноразовая акция по тем или иным вопросам, связанным с таможней, другими органами – они глубоко ошибаются. Запрос у общества на справедливость, на порядок в государстве настолько высок, что мы даже себе представить не можем", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов не стал уточнять повестку дня заседания.

"Мы готовимся к этому заседанию. Какое оно будет, мы сможем сообщить только после проведения этого заседания, после соответствующего указа президента", – сказал он.

Секретарь СНБО предостерег тех чиновников и силовиков, которые думают, что могут продолжать "брать взятки, заниматься безобразиями" и мешать работать предприятиям и бизнесу, облагая их "какой-то данью".

"Это касается всех органов, которые этим занимались – Служба безопасности, налоговики, таможенники, милиционеры, остальные – поверьте, все органы будут чистыми от таких людей, которые собираются запятнать нашу страну", – подытожил Данилов

Зеленский в вечернем обращении 11 февраля заявил о "значительных результатах" СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от работавшей на РФ агентуры и анонсировал дальнейшие шаги СНБО по очищению госорганов и укреплению украинских государственных институций.

Глава государства отметил, что в субботу днем провел несколько соответствующих совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.