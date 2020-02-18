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Суд оставил Пашинского под домашним арестом

Бывший народный депутат Сергей Пашинский должен находиться под круглосуточным домашним арестом до 27 марта.

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Пашинского подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения
Пашинского подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения
Фото: radiosvoboda.org

18 февраля Киевский апелляционный суд оставил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточным домашним арестом. Об этом проинформировала пресс-служба суда.

Защита Пашинского подавала жалобу на решение Печерского районного суда Киева, который продлил арест экс-нардепу до 27 марта, но апелляционный суд оставил его без изменения.

В октябре следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения. 

7 октября Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата под арест, а 18 декабря изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Дело касается стрельбы на тот момент нардепа в гражданина Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года. По версии полиции, Химикус напал на Пашинского, ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Нардеп прострелил ногу нападавшему, сделав перед этим предупредительный выстрел в воздух. В сообщении полиции говорилось, что в момент выстрела Пашинский лежал на земле.

Химикус утверждал, что предупредительного выстрела не было. По его словам, по пути домой он помог незнакомому водителю подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием.

Теги: оружие, стрельба, Сергей Пашинский, полиция, домашний арест
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