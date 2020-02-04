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Суд продлил домашний арест Пашинскому до конца марта

Бывший народный депутат Сергей Пашинский должен носить электронный браслет.

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Пашинский должен находиться под домашним арестом до 27 марта
Пашинский должен находиться под домашним арестом до 27 марта
Фото: radiosvoboda.org

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому до конца марта. Об этом 4 февраля "Українським новинам" сообщил адвокат Глеб Федур.

"Продлили до 27 марта", – сказал он.

Пашинский и дальше обязан носить электронный браслет контроля.

В октябре следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения. 7 октября Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата под арест.

Дело касается стрельбы на тот момент нардепа в гражданина Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года. По версии полиции, Химикус напал на Пашинского, ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Нардеп прострелил ногу нападавшему, сделав перед этим предупредительный выстрел в воздух. В сообщении полиции говорилось, что в момент выстрела Пашинский лежал на земле.

Химикус утверждал, что предупредительного выстрела не было. По его словам, по пути домой он помог незнакомому водителю подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием.

18 декабря суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

Теги: Украина, стрельба, Сергей Пашинский, полиция, нападение, домашний арест, электронный браслет
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