Суд по делу об убийстве Вороненкова перешел к дебатам. Прокурор просит для обвиняемых по 12 лет лишения свободы

"В ходе заседания суд завершил исследование доказательств и перешел к дебатам. Прокурор в ходе дебатов попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном на заказ (ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому", – говорится в сообщении.

Также прокурор просил признать одного из обвиняемых виновным в незаконном хранении оружия и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы (ч.1 ст. 263 УК Украины).

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.