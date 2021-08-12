Суд по делу об убийстве Вороненкова перешел к дебатам. Прокурор просит для обвиняемых по 12 лет лишения свободы

"В ходе заседания суд завершил исследование доказательств и перешел к дебатам. Прокурор в ходе дебатов попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном на заказ (ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому", – говорится в сообщении.
Также прокурор просил признать одного из обвиняемых виновным в незаконном хранении оружия и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы (ч.1 ст. 263 УК Украины).
На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.
23 марта 2017 года Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.
9 октября 2017 года в Генпрокуратуре заявили, что убийство заказал бывший муж вдовы Вороненкова Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов. В ведомстве добавили, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.
Руководителем преступной группы назван Юрий Василенко (его местонахождение устанавливается), а соорганизатором – Александр Лось. Соучастником киллера Паршова следствие считает Ярослава Левенца (находится в розыске), а их водителем – Ярослава Тарасенко.
Лось обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, Тарасенко – по трем.
Вдова Вороненкова Мария Максакова в суде 23 апреля 2019 года сказала, что не считает Тюрина причастным к преступлению. По ее словам, предыдущие показания она давала под влиянием московского приятеля Вороненкова, бывшего сотрудника Следкома РФ Дениса Панаитова. Максакова заявила, что именно Панаитов причастен к убийству, так как, по ее мнению, он хотел завладеть недвижимостью Вороненкова. Вдова российского депутата также считает причастным к преступлению предпринимателя из Москвы Виталия Качура.
В октябре 2019 года в прокуратуре Киева сообщили, что Максакова полностью изменила свои показания по делу об убийстве ее супруга, поэтому Печерский райсуд Киева отменил подозрение Тюрину.