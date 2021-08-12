ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд по делу об убийстве Вороненкова перешел к дебатам. Прокурор просит для обвиняемых по 12 лет лишения свободы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вороненкова убили в Киеве в 2017 году
Вороненкова убили в Киеве в 2017 году
Фото: Денис Вороненков / Facebook

Шевченковский райсуд Киева завершил следствие в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и перешел к дебатам. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook 11 августа.

"В ходе заседания суд завершил исследование доказательств и перешел к дебатам. Прокурор в ходе дебатов попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенном на заказ (ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому", – говорится в сообщении.

Также прокурор просил признать одного из обвиняемых виновным в незаконном хранении оружия и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы (ч.1 ст. 263 УК Украины).

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4762762833735041

Контекст:

23 марта 2017 года Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.

9 октября 2017 года в Генпрокуратуре заявили, что убийство заказал бывший муж вдовы Вороненкова Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов. В ведомстве добавили, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.

Руководителем преступной группы назван Юрий Василенко (его местонахождение устанавливается), а соорганизатором – Александр Лось. Соучастником киллера Паршова следствие считает Ярослава Левенца (находится в розыске), а их водителем – Ярослава Тарасенко.

Лось обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, Тарасенко – по трем.

Вдова Вороненкова Мария Максакова в суде 23 апреля 2019 года сказала, что не считает Тюрина причастным к преступлению. По ее словам, предыдущие показания она давала под влиянием московского приятеля Вороненкова, бывшего сотрудника Следкома РФ Дениса Панаитова. Максакова заявила, что именно Панаитов причастен к убийству, так как, по ее мнению, он хотел завладеть недвижимостью Вороненкова. Вдова российского депутата также считает причастным к преступлению предпринимателя из Москвы Виталия Качура.

В октябре 2019 года в прокуратуре Киева сообщили, что Максакова полностью изменила свои показания по делу об убийстве ее супруга, поэтому Печерский райсуд Киева отменил подозрение Тюрину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, дебаты, Шевченковский суд, Денис Вороненков, убийство Вороненкова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы лауреаты композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра"
Названы лауреаты композиторского конкурса "Украинская концертная увертюра"
Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"
Ресторатор Борисов поделился рецептом "металлургического борща"
"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь
"Хорошая фотка, настоящая", "Ягодка". 48-летняя Королева на снимке без ретуши крупным планом показала лицо и грудь
"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога
"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога
"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью
"Роскошная". Победительница "Холостяка 9" Квиткова снялась во время кормления сына грудью
Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди
Беременная Риччи в белье засветила тату на лобке и левой груди
Экс-супруг Ани Лорак отправился на свадьбу с новой девушкой. Кто она?
Экс-супруг Ани Лорак отправился на свадьбу с новой девушкой. Кто она?
"Милая фея". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс позировала в поле в прозрачном бюстгальтере
"Милая фея". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс позировала в поле в прозрачном бюстгальтере
"Просто секси", "Секси-шмекси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук снялась в расстегнутых штанах в баре
"Просто секси", "Секси-шмекси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук снялась в расстегнутых штанах в баре
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, были ли у нее близкие отношения с мужчинами
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, были ли у нее близкие отношения с мужчинами
"Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет". Соколова написала письмо дочери, которой у нее никогда не будет из-за рака
"Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет". Соколова написала письмо дочери, которой у нее никогда не будет из-за рака
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Пикник по-украински!" Леся Никитюк позавтракала на обочине в бикини
"Пикник по-украински!" Леся Никитюк позавтракала на обочине в бикини
"Чем старше женщина, тем вкуснее борщ!" 56-летняя Алена Апина оголила грудь и ноги
"Чем старше женщина, тем вкуснее борщ!" 56-летняя Алена Апина оголила грудь и ноги
"Красивые человечки! Кайфушные". Потап заселфился с Настей Каменских
"Красивые человечки! Кайфушные". Потап заселфился с Настей Каменских
"Шикарный огород", "Какой бравый хозяин". Зибров показал, как полет грядки и собирает огурцы с кабачками
"Шикарный огород", "Какой бравый хозяин". Зибров показал, как полет грядки и собирает огурцы с кабачками
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
  "Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS