Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд ужесточил меру пресечения экс-нардепу Кайде, которого подозревают в участии в драке с нардепом Богданцом

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда, который отпустил подозреваемого в участии в драке с парламентарием от "Слуги народа" Андреем Богданцом экс-нардепа от "Свободы" Алексея Кайду на поруки и отправил его под ночной домашний арест.

Кайде запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 года
Кайде запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 года 
Фото: Олег Тягнибок / Facebook

26 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату от "Свободы" Алексею Кайде, которого подозревают в участии в драке с парламентарием от "Слуги народа" Андреем Богданцом, сообщила пресс-служба суда. 

Апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда, который отпустил экс-политика на поруки народных депутатов.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты, удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года отменено, применена к подозреваемому мера пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22.00 до 6.00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 года включительно", – рассказали в пресс-службе.

Драка в Раде между Богданцом и активистами ВО "Свобода" произошла 11 декабря после заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект №2178-10 об открытии рынка сельхозземли. В частности, в конфликте участвовали депутаты ВР VII созыва от "Свободы" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что таким образом активисты пытались добиться снятия документа с рассмотрения. Заседание комитета перенесли на 12 декабря.

Во фракции "Слуга народа" назвали драку провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Богданец заявлял, что после драки у него диагностировали сотрясение мозга и другие телесные повреждения. 12 декабря депутат сообщил "Украинской правде", что находится в больнице "Феофания". "Врачи настаивают, чтобы был в больнице не менее недели. Много ударов по голове, синяки по всему телу", – сказал он.

В этот же день полиция сообщила о задержании мужчины, участвовавшего в драке с Богданцом. Правоохранители не назвали имени подозреваемого, но было известно о задержании Кайды.

Теги: ВО Свобода, Украина, драка, полиция, депутаты, Алексей Кайда, правоохранители, Андрей Богданец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Умерло наше сердце, наша мама". Гармаш после спектакля в "Современнике" объявил зрителям о смерти Волчек
  "Умерло наше сердце, наша мама". Гармаш после спектакля в "Современнике" объявил зрителям о смерти Волчек
Волочкова в парилке села на шпагат, прикрыв интимные места вениками
Волочкова в парилке села на шпагат, прикрыв интимные места вениками
  "Верю в любовь". Вышел трейлер фильма с Кей Джей Апой. Видео
  "Верю в любовь". Вышел трейлер фильма с Кей Джей Апой. Видео
Тина Кароль вошла в жюри нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2020"
Тина Кароль вошла в жюри нацотбора на песенный конкурс "Евровидение 2020"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS