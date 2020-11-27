ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд в Москве вынес приговор экс-главе "Нафтогазу України" Бакаю

Бывшего главу "Нафтогазу України" Игоря Бакая в России обвиняли в хищении $12 млн у компании Metalloinvest Limited. 26 ноября Басманный суд Москвы признал его виновным в особо крупном мошенничестве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бакай выехал из Украины в 2004 году
Бакай выехал из Украины в 2004 году
Скриншот: СПЕЦКОР | Новини 2+2 / YouTube

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему главе НАК "Нафтогаз Україна" Игорю Бакаю, обвиняемому в РФ в мошенничестве, – четыре года лишения свободы условно. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор был вынесен 26 ноября. Суд признал Бакая виновным в особо крупном мошенничестве. Назначенное наказание, по решению суда, будет условным с испытательным сроком четыре года.

Российские следователи обвиняли Бакая в хищении $12 млн у компании Metalloinvest Limited. По данным источника "Интерфакса", следствие установило, что Бакай вместе с еще неустановленными сообщниками от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь" заключили в декабре 2014 года договор займа с Metalloinvest Limited в лице его директора Кириякоса Аттикуриса на данную сумму. После получения денег Бакай перестал исполнять обязательства по погашению займа, сообщил источник.

Metalloinvest Ltd владеет 24% акций одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России "Металлоинвест", основателем которого является миллиардер Алишер Усманов.

27 октября 2017 года Таганский суд Москвы заключил под стражу Бакая на две недели. Потом его выпустили под домашний арест.

Бакай был председателем правления "Нафтогазу" с 1998-го по 2000 год. С 2003-го по 2004 год он руководил Государственным управлением делами. В 2004 году Бакай выехал из Украины, а в марте 2005 года получил паспорт гражданина РФ. 

В Украине Бакай подозревался в незаконной продаже имущественных комплексов гостиниц "Днепр" и "Украина", недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Его и других чиновников Госуправления делами подозревали в том, что они безвозмездно использовали авиационную технику авиапредприятия "Украина". Продолжительное время Бакай был в розыске Интерпола. В 2010 году все уголовные производства в отношении него закрыли.

Теги: Россия, Украина, НАК Нафтогаз, следствие, мошенничество, приговор, хищения, Игорь Бакай, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом японского омлета
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом японского омлета
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
"Талантище!". Седокова показала своего мужа в работе
"Талантище!". Седокова показала своего мужа в работе
  "Рикошет". Вышел первый клип нового состава "ВИА Гры". Видео
  "Рикошет". Вышел первый клип нового состава "ВИА Гры". Видео
  "Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
  "Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям
Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Украинская ведущая рассказала, что 14 лет была жертвой домашнего насилия
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
Ризатдинова позировала в образе фитнес-инструктора из 80-х
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS