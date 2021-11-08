Суд заочно арестовал бывшего министра обороны Саламатина

Саламатина и Перегудова подозревают в растрате более $23 млн. По данным следствия, они заключили агентское соглашение с офшорной компанией General Dynamics Ltd.
Эта фирма должна была содействовать в заключении договоров с Минобороны Казахстана и способствовать их выполнению, однако фактически ничего не сделала, а денежные средства за это получила.
Саламатин был министром обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года, во времена президентства Виктора Януковича. До этого возглавлял ГК "Укроборонпром".
В 2015 году издание "Ведомости" сообщало, что бывший украинский министр поселился в элитном поселке под Москвой.
В июне 2020 года Госбюро расследований сообщило Саламатину о подозрении. Ему инкриминируют целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах.
Также в отношении него расследуется дело о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.