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Суд заочно арестовал бывшего министра обороны Саламатина

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Саламатин возглавлял Минобороны в 2012 году
Саламатин возглавлял Минобороны в 2012 году
Фото: vaodesa.mil.gov.ua

Высший антикоррупционный суд Украины заочно отправил под стражу экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, а также бывшего главу "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова. Об этом 8 ноября сообщает в Telegram Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Саламатина и Перегудова подозревают в растрате более $23 млн. По данным следствия, они заключили агентское соглашение с офшорной компанией General Dynamics Ltd.

Эта фирма должна была содействовать в заключении договоров с Минобороны Казахстана и способствовать их выполнению, однако фактически ничего не сделала, а денежные средства за это получила.

Контекст:

Саламатин был министром обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года, во времена президентства Виктора Януковича. До этого возглавлял ГК "Укроборонпром".

В 2015 году издание "Ведомости" сообщало, что бывший украинский министр поселился в элитном поселке под Москвой. 

В июне 2020 года Госбюро расследований сообщило Саламатину о подозрении. Ему инкриминируют целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах. 

Также в отношении него расследуется дело о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. 

Теги: Россия, Укроборонпром, Министерство обороны Украины, растрата, НАБУ, подозрение, Дмитрий Саламатин, Высший антикоррупционный суд Украины
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