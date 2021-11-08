Суд заочно арестовал бывшего министра обороны Саламатина

Саламатина и Перегудова подозревают в растрате более $23 млн. По данным следствия, они заключили агентское соглашение с офшорной компанией General Dynamics Ltd.

Эта фирма должна была содействовать в заключении договоров с Минобороны Казахстана и способствовать их выполнению, однако фактически ничего не сделала, а денежные средства за это получила.