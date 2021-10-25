ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Судья в Одессе обязал двух мужчин читать произведения Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона за кражу магнитол

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Судья Александр Гарский (на фото), составляя приговор, цитировал Достоевского
Судья Александр Гарский (на фото), составляя приговор, цитировал Достоевского
Фото: dumskaya.net

Судья Малиновского районного суда Одессы Александр Гарский на заседании 20 октября вынес приговор двум жителям Белгород-Днестровского района Одесской области за кражу автомобильных магнитол и динамиков, 23 октября приговор опубликовали в Едином реестре судебных решений.

В документе сказано, что 6 января 2021 года двое мужчин проникли на территорию штрафплощадки в Одессе и там из двух автомобилей украли магнитолы и динамики. Ущерб, который они нанесли владельцам машин, оценили в 1455 грн и 493 грн. 

Похитители спрятали магнитолы в рюкзаки, но бросили их, так как были замечены охраной штрафплощадки. Через некоторое время один из них вернулся, чтобы забрать украденное, и был задержан полицией. 

В приговоре сказано, что одному из осужденных 23 года, второму – 19 лет. Оба ранее не были судимы, имеют неполное среднее образование и работают разнорабочими (один – официально, второй – нет). 23-летний мужчина вырос "в интернате без родителей, при этом маму не знал, а отец жил своей жизнью, создав новую семью", установил суд. 

19-летний осужденный вырос в семье "практически с обоими родителями – матерью и отчимом". "Не учился, поскольку сразу пошел работать. В настоящее время работает разнорабочим в КФХ "Колос" и обеспечивает свою семью. Родной отец погиб, когда ему было шесть лет", – сказано в приговоре. 

Судья пришел к выводу, что оба обвиняемых не являются социально опасными лицами, которые способны на системное совершение уголовных преступлений против собственности. Они признали свою вину и подтвердили факт кражи имущества. 

"Допрашивая обвиняемых в судебном заседании, суд установил, что они фактически по своему развитию еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст. [...] В целом отношения собственности для обоих обвиняемых является определенным пробелом в знаниях. И это неудивительно, поскольку воспитанием обоих обвиняемых, очевидно, занимались не в достаточной мере. Об этом свидетельствуют в том числе язык, построение предложений, малый словарный запас слов, сами высказывания, создание сложных предложений для объяснения своих мыслей, точнее, отсутствие возможности и даже способности построения в уме сложного предложения. Об определенном детском, почти неразумном для взрослого человека поведении свидетельствуют также и обстоятельства правонарушения, которые показывают, что совершение кражи обвиняемыми происходило при наличии с собой всех документов, удостоверяющих личность каждого (паспорта и другие документы). При этом указанные документы были оставлены в рюкзаке на месте совершения правонарушения", – сказано в приговоре. 

Суд выносил приговор с учетом смягчающих обстоятельств – "искреннего раскаяния и активного способствования раскрытию уголовного преступления". Отягчающих обстоятельств суд не установил. 

Судья решил, что наказание в виде лишения свободы слишком строгое, не будет соответствовать ни личностям обвиняемых, ни правонарушению, которое они совершили. Он приговорил их к трем годам лишения свободы, но освободил от наказания, назначив по году испытательного срока. 

"Суд далек от мысли, что только с помощью наказаний, установленных в уголовном законе, возможно исправить человека. [...] Подводя итоги под мнением о виде наказания с испытательным сроком, суд считает, что на обвиняемых необходимо дополнительно наложить, кроме общих обязанностей, предусмотренных в ч. 1 ст. 76 Уголовного кодекса, обязанность, предусмотренную п. 6 ч. 3 ст. 76 Уголовного кодекса, придерживаться установленных судом требований о совершении определенных действий, которые будут заключаться в чтении книг", – сказано в приговоре. 

При составлении приговора судья цитировал российского писателя Федора Достоевского и юриста-литератора Анатолия Кони, а также отрывки из повести "Приключения Тома Сойера" Марка Твена. 

Он обязал 23-летнего и 19-летнего жителей Белгород-Днестровского района прочитать такие произведения: 

  • повесть "Приключения Тома Сойера" и роман "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена;
  • повесть "Белый Клык";
  • стихотворение "Минають дні, минають ночі" Тараса Шевченко. 

"Именно благодаря таким произведениям у ребенка и должны создаваться образы прекрасного, лучшего, которые он будет нести через всю жизнь. И если человек был лишен такого прекрасного в детстве, нужно компенсировать ему такие знания в настоящем. Фактически это вопрос духовного развития человека, вопросы любви к ближнему и уважения к праву собственности", – написал Гарский в приговоре. 

Контекст:

Гарский работает судьей с 2005 года, в Малиновском суде – с 2010-го, сообщается на сайте движения "Чесно". В 2016–2017 годах претендовал на должность судьи Конституционного Суда, но не прошел конкурс. 

Одесское издание "Думская" называет его "философом в мантии", которому "слегка за 40". Приговор по мужчинам, укравшим магнитолы, – не единственное решение, где Гарский цитирует классиков или философов или исследует биографию фигуранта, пишет СМИ. 

"Главный участник любого процесса – проигравшая сторона. Именно для них я детально расписываю все детали, все подробности, все мотивы и ход своих мыслей. Хочу, чтобы человек понял, почему я вынес именно такое решение и в чем именно он был неправ", – объяснял судья "Думской", почему пишет "обстоятельные приговоры".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, кража, судья, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Милашки", "Очень хорошенькие". Билык показала новые фото с сыном Табризом, которому скоро исполнится шесть лет
"Милашки", "Очень хорошенькие". Билык показала новые фото с сыном Табризом, которому скоро исполнится шесть лет
  "Ее срезали при мне же". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, за что приревновал свою девушку
  "Ее срезали при мне же". Голкипер сборной Украины Бущан рассказал, за что приревновал свою девушку
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
"Мой лучик света". 19-летняя Элина Иващенко в купальнике показала поцелуй с бойфрендом-режиссером
Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталии Орейро
Путин присвоил российское гражданство уругвайской певице Наталии Орейро
"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции
"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его сосед Петр Порошенко
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его сосед Петр Порошенко
"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын
"Мы вышли, у Жени мужская слеза была". Ксения и Евгений Кошевые рассказали, будет ли у них сын
Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию
Избитый сотрудником УГО танцор Дорофеевой рассказал, когда вернется в профессию
  "Спокойно могу смотреть в зеркало". Зарицкая призналась, на сколько похудела за два месяца в "Танцах со звездами"
  "Спокойно могу смотреть в зеркало". Зарицкая призналась, на сколько похудела за два месяца в "Танцах со звездами"
Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото
Джоли появилась на красной дорожке Римского кинофестиваля вместе с дочерьми Захарой и Шайло. Фото
"Она знала, куда идет". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin
"Она знала, куда идет". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева готова обнародовать свою правду о конфликте с партнершей Melovin
Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь
Бывшая замминистра юстиции Украины Бернацкая родила дочь
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби
Райан Гослинг сыграет Кена в новом фильме о кукле Барби
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова станцевала перед камерой с голой грудью. Видео
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова станцевала перед камерой с голой грудью. Видео
  "Даже мысли не было, что ты могла туда залезть". Данилко не узнал в участнице "Маски" маму Верки Сердючки. Видео
  "Даже мысли не было, что ты могла туда залезть". Данилко не узнал в участнице "Маски" маму Верки Сердючки. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы
Экс-супруга Позитива под уличным душем засветила упругие ягодицы
"Зачем так втягиваться?" В сети обсуждают новое фото Каменских с отдыха
"Зачем так втягиваться?" В сети обсуждают новое фото Каменских с отдыха
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS