Техническое поражение для сборной Украины, госбюджет, локдаун. 27 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября обсудят техническое поражение, которое сборной Украины по футболу присудила УЕФА, а также возможное введение локдауна и компенсации по 8 тыс. грн предпринимателям. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Кроме того, одной из тем програмы станет "Государственный бюджет: где найти деньги до конца года?"
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
Гостями студии станут:
- главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко;
- замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
- министр финансов Украины Сергей Марченко;
- советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко;
- экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
- экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман;
- бывший министр иностранных дел Павел Климкин;
- нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха;
- лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко;
- нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк;
- нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива;
- лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок;
- председатель Общественного Совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан.
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube