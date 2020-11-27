Техническое поражение для сборной Украины, госбюджет, локдаун. 27 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

27 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, где найти средства в госбюджете до конца 2020 года.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября обсудят техническое поражение, которое сборной Украины по футболу присудила УЕФА, а также возможное введение локдауна и компенсации по 8 тыс. грн предпринимателям. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Кроме того, одной из тем програмы станет "Государственный бюджет: где найти деньги до конца года?"

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гостями студии станут:

главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко;

замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;

министр финансов Украины Сергей Марченко;

советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко;

экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;

экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман;

бывший министр иностранных дел Павел Климкин;

нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха;

лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко;

нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк;

нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива;

лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок;

председатель Общественного Совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube



