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Техническое поражение для сборной Украины, госбюджет, локдаун. 27 ноября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

27 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят, где найти средства в госбюджете до конца 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Трансляция программы начнется в 21.00
Трансляция программы начнется в 21.00
Фото: Шустер online / YouTube

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября обсудят техническое поражение, которое сборной Украины по футболу присудила УЕФА, а также возможное введение локдауна и компенсации по 8 тыс. грн предпринимателям. Об этом сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Кроме того, одной из тем програмы станет "Государственный бюджет: где найти деньги до конца года?"

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гостями студии станут:

  • главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко;
  • замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
  • министр финансов Украины Сергей Марченко;
  • советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко;
  • экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
  • экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман;
  • бывший министр иностранных дел Павел Климкин;
  • нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха;
  • лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко;
  • нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк;
  • нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива;
  • лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок;
  • председатель Общественного Совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube


Теги: Арсений Яценюк, Савик Шустер, Олег Ляшко, Геннадий Корбан, Андрей Шевченко, Владимир Гройсман, Павел Климкин, карантин, Олег Устенко, Илья Кива, Юлия Ковалив, Сергей Марченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, Ярослав Железняк
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