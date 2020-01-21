Тимошенко: Традиционную семью надо закрепить в Конституции

В Конституции Украины не следует закреплять легализацию однополых браков, заявила лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Тимошенко: Украинское общество на 90% христиане и верующие люди Фото: ba.org.ua

Лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала ICTV 20 января, что в украинской Конституции следует закрепить понятие "традиционная семья", которую образуют мужчина и женщина.

У Тимошенко спросили, входит ли она в новое межфракционное объединение Рады "Ценности, достоинство, семья" и поддерживает ли легализацию однополых браков.

"Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где мужчина и женщина должны создавать семью и жить. Если у людей есть другое видение этого, то это их личное дело. Но делать это [легализацию однополых браков] частью Конституции и, наоборот, это подталкивать... Я считаю, это просто какая-то странная история", – сказала Тимошенко.

Она добавила, что ее участие в новом межфракционном объединении зависит от его целей.

При этом Тимошенко подчеркнула, что у каждого человека есть свобода, "которую никто не может ограничить".

Лидер "Батьківщини" отметила, что украинское общество "на 90% христиане и верующие люди".

В статье Конституции Украины указано, что "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".

Межфракционное объединение в Верховной Раде "Ценности, достоинство, семья" создали в январе. По словам инициатора объединения, нардепа от "Слуги народа" Святослава Юраша, в него входят более 300 депутатов.