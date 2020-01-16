Тимошенко: Эту власть всю надо снимать. Пусть возвращаются в свои "95-е кварталы"

По словам лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко, страна "эмоционально, базируясь на сериале "Слуга народа", некомпетентным профанам отдала в руки свою жизнь".

Глава парламентской фракции партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает, что действующую власть в Украине нужно менять. Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента 16 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Так политик прокомментировала записи разговоров, которые, вероятно, велись между премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой и руководством Нацбанка Украины.

По словам Тимошенко, записи этих разговоров "открывают глаза обществу".

"Оппозиция может сколько угодно говорить, что избрали безграмотных политиков, избрали абсолютно некомпетентного президента и совсем экономически некомпетентного премьер-министра. Когда об этом говорит оппозиция или те, кто был против этого сброда, – сколько бы они ни говорили, это неубедительно. А когда они сами о себе это говорят, когда премьер говорит, что абсолютно не разбирается в экономических вопросах, – и это во время кризиса, разрухи, экономического развала, финансового краха, который переживает сегодня Украина, – это значит, что кто-то сознательно толкает в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне", –уверена политик.

Она также сказала, что согласно обнародованным записям, вероятно, члены правительства говорят о некомпетентности президента Владимира Зеленского.

"Это значит, что страна эмоционально, базируясь на сериале "Слуга народа" (Зеленский сыграл в сериале роль президента Василия Голобородько. – "ГОРДОН"), некомпетентным профанам отдала в руки свою жизнь. И здесь вопрос не в том, как они теперь будут переставлять стулья, будут снимать Гончарука или нет, что будут делать с правительством. Эту власть надо снимать немедленно всю – от президента некомпетентного и до каждого некомпетентного чиновника, которых он привел с собой, до депутатов... Их всех надо немедленно убирать... Пусть возвращаются в свой бизнес, свои "95-е кварталы" и не отравляют жизнь Украине", – заявила Тимошенко.

15 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов". Также этот человек называл себя "полным профаном" в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже были обнародованы вторая и третья части записей. По данным ZN.ua, всего может быть опубликовано 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Гончарук заявил, что в последнее время против него и правительства "развернулись массированные медиаатаки в соцсетях и СМИ". По его мнению, против команды президента и правительства работало много людей, которые хотели, чтобы "у нас ничего не вышло".

В "Слуге народа" назвали обнародование записей вероятных разговоров Гончарука провокацией группы бизнесмена Игоря Коломойского.