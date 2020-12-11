Топ-чиновница Гоструда и депутат "Слуги народа" придумывали фейковые доносы на предпринимателей – "Слідство.Інфо"

Журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали видео, на котором топ-чиновница Гоструда в Днепропетровской области Светлана Мельничук вместе с депутатом Новомосковского горсовета от партии "Слуга народа" Сергеем Алексейченко и их общим другом писали доносы на предпринимателей от выдуманных людей. В последствии Мельничук приходила к этим ФЛП с проверками.

Главная инспектор Госслужбы Украины по вопросам труда в Днепропетровской области Светлана Мельничук вместе с депутатом Новомосковского горсовета от партии "Слуга народа" Сергеем Алексейченко придумывали фейковые жалобы на предпринимателей, чтобы потом приходить с проверками. Соответствующее видео опубликовали журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали в YouTube.

На кадрах, сделанных в сентябре 2020 года во дворе дома Мельничук, заснят момент составления нескольких доносов о нарушениях на мелких физических лиц-предпринимателей. Все заявления разными почерками писал друг Мельничук по имени Виктор. Журналисты отмечают, что он –научный работник университета.

В частности, на видео заснят процесс придумывания жалобы от якобы работника предпринимателя Эльшана Самедова, который имеет магазины с халяльными продуктами в Днепре. В вымышленной заявлении "работник Коваленко", который якобы является обвальщиком мяса, просил проверить своего работодателя из-за неофициального трудоустройства.

В последствии к нему действительно пришла проверка, информация об этом опубликована на сайте инспекционного портала. В комментарии журналистам Самедов подтвердил факт проверок и выявленных нарушениях. Он сказал, что стажер, который работал в магазине, не был трудоустроен официально. "Мы его трудоустроили после этого", – отметил он.

Сама Мельничук сказала "Слідство.Інфо", что эти инициированные ею проверки под вымышленными предлогами – ложь и бросила трубку.

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