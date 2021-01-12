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"Требую прекратить позорные действия". Денисова обратилась к Москальковой по поводу условий содержания в РФ политзаключенного Выговского

Украинский политзаключенный Валентин Выговский находится в незаконном заключении в РФ седьмой год, сейчас его удерживают с рядом ограничений, отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с призывом прекратить нарушение прав украинца.

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы
15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы
Фото: Роман Сущенко / Facebook

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием восстановить права украинского политзаключенного Валентина Выговского, который удерживается в российской тюрьме. Об этом Денисова написала в Facebook 11 января.

По словам Денисовой, она получила сообщение от матери украинца, что тот пребывает в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

"Он также сообщает, что продолжает находиться в полной изоляции от внешнего мира. Телевизор, радио, газеты остаются недоступными, а прогулки проходят в отдельной клетке. Единственная возможность общения – бумажные письма, но такая переписка ограничивается на период его содержания в ШИЗО. К тому же письма доходят только в адрес родителей. Последнее письмо от Валентина родители получили 22 октября 2020 года. Валентин также жалуется на сильные боли в позвоночнике, однако в тех условиях, где он содержится, он не может получить надлежащей медицинской помощи", – написала омбудсмен.

Она отметила, что Выговский находится в незаконном заключении в РФ седьмой год. Сейчас его удерживают с рядом ограничений.

"В частности, ему запрещены телефонные переговоры с родными, долгосрочные свидания, [разрешено] ограниченное количество пищевых продуктов, которые можно купить в тюремном магазине. В камере постоянный холод – в морозы стены покрываются инеем. Отмечаю, периодически Валентина по надуманным причинам переводят в ШИЗО, что предполагает еще больше ограничений. Такой режим содержания – в помещении камерного типа шесть месяцев и в ШИЗО 15 суток – чередуют уже почти четыре года", – написала омбудсмен.

Денисова добавила, что из-за пандемии COVID-19 к Выговскому не могут попасть представители украинской консульской службы.

"В очередной раз обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием прекратить позорные действия и восстановить права гражданина Украины на жизнь, надлежащие условия содержания, получение необходимой медицинской помощи и на связь с внешним миром", – написала украинский омбудсмен.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4863812930358084&id=706528742753211

11 января бывший политзаключенный, журналист, первый зампредседателя Черкасского облсовета Роман Сущенко сообщал, что Выговский в российской колонии переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Он также рассказал о тяжелом эмоциональном состоянии украинца, проблемах со здоровьем и неприемлемых условиях его содержания.

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Дело расследовала ФСБ РФ под грифом "Совершенно секретно". Мужчина отбывает срок в колонии №11 городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, права человека, Людмила Денисова, политзаключенные, Валентин Выговский, Татьяна Москалькова, Роман Сущенко
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